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Serie A
team-logoMilan AC
San Siro
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AC Milan - Inter : tout savoir avant le match de Serie A

Milan AC vs Inter
Milan AC
Inter
Serie A
M. Thuram
A. Cisse
L. Martinez

Présentation complète du match entre l’AC Milan et l’Inter à l’emblématique San Siro. Qui prendra le dessus dans ce derby de Serie A ?

AC Milan - Inter : avant-match de Serie A

crest
Serie A - Journée 10
San Siro

Le coup d’envoi d’AC Milan - Inter sera donné le samedi 31 octobre à 15 h 45 EST et 19 h 45 GMT.

L’Italie retient son souffle pour un nouveau grand derby de Milan

L’Inter, championne d’Italie, se « déplace » chez l’AC Milan samedi pour une nouvelle édition du célèbre Derby della Madonnina.

Premier revers pour l’AC Milan sous Amorim

L’AC Milan s’est incliné 4-2 à domicile face à Bologne lors de son dernier match, sa première défaite de la saison sous les ordres de son nouvel entraîneur, Ruben Amorim. Après neuf matches, le club compte déjà sept points de retard sur l’Inter, championne en titre. Un mauvais résultat dans ce derby serait donc difficilement accepté par les ultras milanais. Autre sujet d’inquiétude : l’équipe d’Amorim a perdu 3-0 à Bournemouth en Ligue Europa le 22 octobre. Le jeune Alphadjo Cisse a inscrit un doublé lors de la défaite contre Bologne, portant son total à quatre buts en Serie A cette saison, à 20 ans.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images

L’Inter est en tête, mais de justesse

L’Inter a bien entamé la défense de son titre : huit victoires en neuf matches et aucune défaite. Elle ne devance toutefois la Lazio au classement que grâce au nombre de buts marqués. Plus récemment, l’Inter a battu Venezia, lanterne rouge, grâce à deux buts contre leur camp inscrits en fin de match. Ce n’était guère sa meilleure prestation de la saison, mais elle a empoché trois points de plus. Si elle conserve cette habitude, un troisième titre en quatre ans est envisageable.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Statistiques clés et point sur les blessures

  • Étonnamment, l’AC Milan est invaincu lors de ses sept dernières confrontations officielles avec son grand rival, l’Inter. Cette série comprend deux victoires consécutives en Serie A sans encaisser de but.
  • Fikayo Tomori rejoint Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira et Adrien Rabiot à l’infirmerie de l’AC Milan. L’Inter doit toujours se passer de son capitaine Lautaro Martínez, touché à la cuisse.

Actualité des équipes et effectifs

Milan AC vs Inter Équipes probables

4-2-3-1
Milan AC crest
Milan AC
MIL
Formation
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicP. EstupinanP. EstupinanF. TomoriF. TomoriO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseD. BartesaghiD. BartesaghiY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. StankovicA. StankovicF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufA. BonnyA. BonnyM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Milan AC

Onze de départ

Inter

Entraineur

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Forme récente

MIL

MIL - Forme

SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
UDI
V0-2
BOL
D2-4
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
INT

INT - Forme

CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique des confrontations

Face à face

Milan ACNulInter
3
2
0
Jeux d'amitié des clubs
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
Italie Coupe
Inter badge
Inter
INT
0
Milan AC badge
Milan AC
MIL
3
FDM
Italie Coupe
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
7Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
N
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
N
V
N
N
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
N
D
5
Milan ACMilan ACMIL
95311811+718
D
V
V
N
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
N
V
D
V
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
94231711+614
V
N
D
V
N
8
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
D
V
D
N
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
N
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
N
V
11
BologneBologneBOL
93241212011
V
V
D
V
N
12
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
93241617-111
N
N
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
D
D
V
D
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
N
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
N
D
D
D
N
19
ParmeParmePAR
9126515-105
N
D
D
D
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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