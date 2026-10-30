AC Milan - Inter : avant-match de Serie A

Serie A - Journée 10 31 oct. 2026 - 15:45 San Siro

Le coup d’envoi d’AC Milan - Inter sera donné le samedi 31 octobre à 15 h 45 EST et 19 h 45 GMT.

L’Italie retient son souffle pour un nouveau grand derby de Milan

L’Inter, championne d’Italie, se « déplace » chez l’AC Milan samedi pour une nouvelle édition du célèbre Derby della Madonnina.

Premier revers pour l’AC Milan sous Amorim

L’AC Milan s’est incliné 4-2 à domicile face à Bologne lors de son dernier match, sa première défaite de la saison sous les ordres de son nouvel entraîneur, Ruben Amorim. Après neuf matches, le club compte déjà sept points de retard sur l’Inter, championne en titre. Un mauvais résultat dans ce derby serait donc difficilement accepté par les ultras milanais. Autre sujet d’inquiétude : l’équipe d’Amorim a perdu 3-0 à Bournemouth en Ligue Europa le 22 octobre. Le jeune Alphadjo Cisse a inscrit un doublé lors de la défaite contre Bologne, portant son total à quatre buts en Serie A cette saison, à 20 ans.

Getty Images

L’Inter est en tête, mais de justesse

L’Inter a bien entamé la défense de son titre : huit victoires en neuf matches et aucune défaite. Elle ne devance toutefois la Lazio au classement que grâce au nombre de buts marqués. Plus récemment, l’Inter a battu Venezia, lanterne rouge, grâce à deux buts contre leur camp inscrits en fin de match. Ce n’était guère sa meilleure prestation de la saison, mais elle a empoché trois points de plus. Si elle conserve cette habitude, un troisième titre en quatre ans est envisageable.

Getty Images

Statistiques clés et point sur les blessures

Étonnamment, l’AC Milan est invaincu lors de ses sept dernières confrontations officielles avec son grand rival, l’Inter. Cette série comprend deux victoires consécutives en Serie A sans encaisser de but.

Fikayo Tomori rejoint Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira et Adrien Rabiot à l’infirmerie de l’AC Milan. L’Inter doit toujours se passer de son capitaine Lautaro Martínez, touché à la cuisse.

Actualité des équipes et effectifs

Forme récente

Historique des confrontations