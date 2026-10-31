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L’AC Milan a remporté une victoire décisive 3-1 face à son rival, l’Inter Milan, en privilégiant la vitesse des transitions à la possession du ballon. Malgré une moindre possession, l’efficacité de l’AC Milan dans le dernier tiers du terrain s’est révélée insurmontable.

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La dernière édition du Derby della Madonnina a offert un contraste fascinant entre efficacité et volume de jeu. L’AC Milan avait abordé la rencontre avec une consigne claire : frapper vite et exploiter les espaces laissés par le dispositif d’Inter, qui s’appuie sur des pistons très offensifs. En laissant la possession à son adversaire (43 % contre 57 % pour l’Inter), Milan a misé sur sa solidité défensive et des attaques verticales rapides. Une stratégie qui a porté ses fruits dès les dix premières minutes grâce à Christian Pulisic et Adrien Rabiot.

L’Inter Milan, à l’inverse, cherchait à dicter le rythme grâce à sa relance habituelle à trois, avec Alessandro Bastoni pour faire progresser le ballon depuis l’arrière. Si l’Inter s’est procuré de nombreuses occasions, avec 19 tirs et 11 corners, il lui a manqué l’efficacité nécessaire pour venir à bout d’un bloc milanais discipliné. La rencontre s’est finalement résumée à un duel entre la pression constante de l’Inter et les contre-attaques redoutables de Milan.

Le dispositif tactique de Milan

Milan a évolué dans un 3-4-2-1 souple, privilégiant la couverture défensive sur la largeur et la densité dans l’axe. Lors de la construction, Luka Modric a donné le tempo, avec 67 passes réussies pour faciliter les transitions. L’AC Milan n’a pas cherché à déjouer le pressing de l’Inter par le jeu court : il s’est plutôt appuyé sur la vitesse de Christian Pulisic et la qualité des transmissions de Diego Moreira pour éviter le milieu de terrain. Moreira a été l’atout tactique majeur, avec deux passes décisives et un but. Dans un rôle hybride d’ailier et de meneur de jeu, il a ciblé l’espace derrière Carlos Augusto.

Défensivement, Milan s’est installé dans un bloc médian à bas, ne déclenchant son pressing que lorsque l’Inter jouait dans l’axe. Koni De Winter a joué un rôle essentiel dans ce dispositif, avec 15 interventions défensives pour contenir Marcus Thuram. En resserrant les espaces, Milan a forcé l’Inter à passer par les côtés, ce qui a entraîné un grand nombre de centres que Mike Maignan a maîtrisés sans difficulté, tout en réalisant sept arrêts décisifs. L’objectif était d’attirer l’Inter vers l’avant. Les buts inscrits rapidement ont ensuite permis à Milan de reculer encore davantage, privant les défenseurs centraux adverses de l’espace nécessaire pour apporter le danger par leurs montées.

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Le dispositif tactique de l’Inter Milan

L’Inter Milan a utilisé son 3-4-2-1 habituel, en cherchant à créer le surnombre sur les côtés avec Djed Spence et Carlos Augusto. Son plan reposait largement sur la participation des défenseurs centraux aux attaques, comme l’a illustré le but d’Alessandro Bastoni à la 22e minute. Avec 92 passes réussies pour Manuel Akanji, l’Inter contrôlait totalement le tiers central du terrain et s’appuyait sur Hakan Çalhanoglu pour renverser rapidement le jeu et mettre à l’épreuve les coulissements du bloc milanais.

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Toutefois, le positionnement très haut de ses pistons exposait sa défense à trois à des situations de un contre un. Malgré sa domination statistique, notamment au nombre de tirs et dans les buts attendus (1,78 xG), le pressing de l’Inter était souvent contourné grâce à la précision des longs ballons milanais. Incapable de concrétiser ses grosses occasions, l’Inter n’a pas su tirer profit de son emprise territoriale. En envoyant autant de joueurs vers l’avant, il s’exposait, à chaque perte de balle, à la vitesse de Pulisic et de Moreira. Milan a exploité cette vulnérabilité sur ses premier et troisième buts.

La bataille tactique

Le duel décisif s’est joué sur le côté gauche de l’Inter. Carlos Augusto a été très actif, avec 13 interventions défensives et trois tirs, mais ses montées ont souvent laissé Alessandro Bastoni seul face à Diego Moreira. Le staff de Milan avait manifestement repéré cette faiblesse et demandé à Moreira de rester près de la ligne de touche pour attendre les récupérations. Ce déséquilibre a décidé du sort de la rencontre : le but et les deux passes décisives de Moreira ont été la conséquence directe de l’incapacité des pistons de l’Inter à se replacer défensivement.

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Si le staff de l’Inter a remporté la bataille territoriale, celui de Milan a remporté celle des espaces. En laissant l’Inter conserver le ballon dans des zones peu dangereuses, Milan est resté compact. Même lorsque l’Inter s’est adapté pour créer le surnombre dans la surface, les trois défenseurs milanais ont fait preuve d’une excellente discipline, si bien que la plupart des 30 tirs de l’Inter ont été tentés dans des angles difficiles ou sous une forte pression.

Les ajustements en cours de match

Getty Images

En seconde période, l’Inter a tenté d’apporter de la fraîcheur à son milieu en faisant entrer Henrikh Mkhitaryan et Piotr Zielinski à la 72e minute. Ces changements visaient à améliorer la qualité du dernier ballon adressé à Thuram, de plus en plus isolé. Si Zielinski a réussi à cadrer un tir en fin de match, la solidité du 3-4-2-1 milanais est restée intacte.

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Milan a répondu par des changements pragmatiques à partir de la 82e minute. Les entrées d’Ardon Jashari et de Davide Bartesaghi ont marqué le passage à une approche entièrement défensive, avec un dispositif qui s’apparentait désormais à un 5-4-1 pour préserver le résultat. Le dernier ajustement tactique a consisté à faire entrer Filippo Terracciano à la place de Goncalo Ramos, retirant ainsi l’attaquant pour ajouter un cinquième milieu de terrain. Ce changement a cassé le rythme de la rencontre et empêché l’Inter de prendre de l’élan en fin de match, malgré cinq minutes de temps additionnel. La capacité de l’AC Milan à passer d’une équipe dangereuse en transition à un bloc purement défensif a témoigné d’une meilleure gestion du match.

Au bout du compte, l’efficacité de Milan a fait la différence. Malgré un nombre inférieur d’occasions, l’AC Milan a concrétisé les plus franches, tandis que l’Inter n’a pas su faire fructifier sa domination territoriale. La discipline tactique du bloc bas milanais et l’impact dévastateur de Moreira en contre-attaque ont été les facteurs décisifs.