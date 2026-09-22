Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, était absent de l'entraînement des Bleus ce mardi, après avoir souffert d'un malaise qui l'a écarté de la deuxième séance d'entraînement de la sélection sous la direction de l'entraîneur Zinédine Zidane.

L'équipe de France devait disputer son entraînement dans son camp de base à Clairefontaine, en vue de la confrontation face à la Turquie vendredi, lors du premier match de Zidane à la tête du staff technique des Bleus.

Le journal « L'Équipe » a révélé que Mbappé souffre d'un « syndrome grippal », ce qui l'a poussé à s'absenter de l'entraînement, tandis que les 22 autres joueurs convoqués par Zidane ont participé normalement.

Alors que ses coéquipiers descendaient sur la pelouse et tenaient à prendre des photos avec les supporters présents, Mbappé, âgé de 27 ans, est resté au sein du lieu d'hébergement à Clairefontaine, où les rapports ont indiqué qu'il est demeuré au lit.

La durée de l'absence du capitaine de l'équipe de France aux entraînements n'a pas encore été déterminée, dans l'attente de connaître l'évolution de son état de santé avant la confrontation face à la Turquie, qui représente la première apparition de Zidane comme entraîneur de l'équipe de France.

Aucune autre absence dans les rangs de la France

L'équipe de France n'a enregistré aucune autre absence, les 22 joueurs restants ayant assisté à l'entraînement ouvert au public, et ayant participé à la prise de photos avant le début de la séance d'entraînement.

Les membres du staff technique, au premier rang desquels David Bettoni, l'adjoint de Zidane, et Fabien Barthez, étaient arrivés sur la pelouse quelques minutes avant les joueurs.

Quant à Zidane, il a attendu que les joueurs commencent l'échauffement et que les supporters se dirigent vers les tribunes du stade Bébéar, avant de rejoindre le groupe, dans une tentative d'éviter de voler la vedette à ses joueurs durant l'entraînement ouvert.

Après la confrontation face à la Turquie, trois autres matchs attendent l'équipe de France dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA lors de ce premier rassemblement sous la direction de Zidane, avec un déplacement en Belgique le 28 septembre, avant de recevoir l'Italie et la Belgique les 2 et 5 octobre au Stade de France.

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