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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Aboutrika se moque du Real Madrid : sa défense dribble par télépathie, et c'est quoi l'équipe de Dumfries ?

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
M. Aboutreika
M. Cucurella
D. Dumfries
L. Yamal
Grèce
Espagne
Égypte
Pays-Bas

« Cucurella n'a besoin que de Yamal »

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Mohamed Aboutrika, ancienne star d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, s'est moqué du Real Madrid, à l'issue de la première mi-temps de son match face à son hôte, l'AEK Athènes, dans la phase de championnat de la Ligue des champions d'Europe.

L'AEK a ouvert le score à la 12e minute par l'intermédiaire d'Abou Bakari Koïta, avant que Bellingham n'égalise pour le Real Madrid à la 32e minute.

Le but de l'AEK est survenu après un superbe dribble de Koïta face à Cucurella dans un petit espace à l'intérieur de la surface de réparation, suivi d'une frappe au fond des filets.

Aboutrika a déclaré, dans son analyse de la première mi-temps sur les chaînes « beIN Sports » : « Cucurella n'a besoin que de Yamal (rires), mais là, il ne presse pas. »

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Il a poursuivi : « Les joueurs du Real Madrid ont entamé le match avec de la nonchalance, du cabotinage et un laisser-aller évident, et ils ont livré trente premières minutes extrêmement faibles. »

Aboutrika a ajouté : « Avec qui joue Dumfries ? Je ne sais pas s'il joue avec le Real Madrid ou avec l'AEK. »

Il s'est fortement moqué des joueurs du Real Madrid, en particulier des défenseurs, en déclarant : « Les joueurs du Real Madrid se font dribbler par radio : "Allô, viens pour que je te dribble", ils se font dribbler avec la plus grande facilité. »

 

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