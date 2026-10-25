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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Aboutrika : le Barça « brouillon » a eu de la chance de n'être mené que d'un but en première période

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
M. Aboutreika
Espagne
Portugal
Égypte

« C'est la meilleure mi-temps du Real Madrid avec Mourinho »

  Mohamed Aboutrika, ancienne star d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, a vanté la prestation du Real Madrid, lors de la première mi-temps de son match face au Barça, ce dimanche soir, dans le Clasico de la Liga.

La première mi-temps s'est achevée sur l'avantage du Real Madrid, grâce à un but signé Kylian Mbappé.

Aboutrika a déclaré, dans son analyse de la première mi-temps sur les chaînes « beIN Sports » : « C'est la meilleure mi-temps du Real Madrid avec José Mourinho, et c'est le niveau que j'attendais après avoir vu la composition. »

Et de poursuivre : « Le niveau est différent aujourd'hui, l'équipe a du caractère, il y a des points de passage partout sur le terrain, avec une prestation remarquable de Güler, Diomandé et Mbappé, qui a inscrit un but du genou sur lequel il a eu de la chance. »

L'ancienne star du football égyptien a ajouté : « Le Barça a eu de la chance en première mi-temps, car le Real Madrid a gâché trois occasions nettes et aurait pu marquer deux ou trois buts en plus de celui de Mbappé. »

Il a affirmé : « La première mi-temps s'est terminée sur un avantage mérité du Real Madrid, qui a joué avec une grande personnalité dès le début. »

Il a ajouté : « Le Barça souffre d'un manque d'organisation, Pedri perd beaucoup de ballons, et le Real Madrid a fermé les espaces aux joueurs, Cucurella met la pression sur Yamal. »

Il a conclu : « Le Barça peine à construire ses occasions, et le Barça a besoin de changer, que ce soit sur le terrain ou en faisant entrer des joueurs comme Adeyemi. »

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