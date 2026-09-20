Mohamed Aboutrika, l'ancienne star d'Al Ahly, a vivement critiqué José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, et Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, à la mi-temps de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce dimanche, dans le cadre de la septième journée de la Liga.

La première période s'est achevée sur un score nul et vierge, dans un climat de brutalité, d'accrochages et de vives polémiques arbitrales, sans occasions dangereuses de part et d'autre.

Lors de son analyse du match sur les chaînes « beIN Sports », Aboutrika a déclaré : « Mourinho et Simeone font des concessions dans leur composition, et en seconde période, celui qui renoncera aux concessions l'emportera. »

Et d'ajouter : « Simeone doit faire sortir son fils immédiatement (Giuliano), car il n'apporte rien, et si l'Atlético veut gagner, il doit le remplacer. »

Il a poursuivi : « Mourinho aussi ménage Vinicius, il doit le faire sortir s'il veut gagner, et il y a sur le banc des remplaçants qui méritent de jouer, comme Bernardo Silva. »

Il a continué : « Les deux équipes ne proposent pas un vrai football. Où sont les occasions ? Nous voulons de véritables occasions, et si l'on doit relever des situations, ce seront des situations arbitrales, avec l'arbitre qui se rend à l'écran de la VAR sans brandir le carton rouge. Pourquoi fait-il cela ? »

Aboutrika a conclu : « Le Real Madrid et l'Atlético ont été influencés par le beau football que propose le Barça dans ses matchs, mais nous voulons un football digne d'un derby. »