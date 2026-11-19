Partager Suivez GOAL sur Google

Abdellah Ouazane, le joueur de l'Ajax Amsterdam âgé de 17 ans, s'est illustré en inscrivant le but de la victoire du Maroc face au Niger (1-0), mardi à Rabat.

Publicité

Ce but est intervenu lors de sa première titularisation avec le Maroc. Il est ainsi devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection, à 17 ans et 306 jours, et a contribué à la qualification de son pays pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Ouazane a marqué au terme d'un superbe une-deux avec Brahim Díaz. Le jeune joueur confirme ainsi les grandes attentes qui l'entourent au Maroc, après avoir été élu meilleur joueur de la CAN U17 l'an dernier, avant de rejoindre l'équipe A en septembre dernier et de devenir le deuxième plus jeune joueur marocain à recevoir cet honneur.

À lire aussi

Dans la presse catalane : Yamal face à une campagne madrilène injuste

Pourquoi avoir préféré l'Allemagne au Maroc ? Wael Mohya explique sa décision pour la première fois

Publicité Publicité

Ouazane était tout proche de rejoindre le Real Madrid l'été dernier, mais l'opération a capoté en raison d'un problème apparu lors de la visite médicale, dont le club espagnol n'a pas dévoilé la nature.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

De son côté, l'Ajax a procédé à des examens complémentaires, qui n'ont révélé aucun problème, et a décidé de conserver le joueur, arrivé dans son centre de formation à l'âge de sept ans.

Bien qu'il ne soit pas considéré au départ comme le plus grand talent de l'académie de l'Ajax, Ouazane a rapidement réussi à intégrer l'équipe première, profitant de quelques blessures, et a livré des prestations remarquées, sans pour autant s'installer durablement dans le onze de départ.

Publicité

Ouazane s'est notamment fait remarquer grâce à un but inscrit face à Heerenveen en août dernier, lors d'un match conclu sur un score de parité (2-2).

Haut de 1,84 m, le joueur peut évoluer à plusieurs postes, aussi bien en milieu offensif que sur le côté gauche, où il a obtenu davantage de temps de jeu après le départ de Mika Godts au Paris Saint-Germain.

Publicité

Ouazane compte 3 buts et 5 passes décisives en 20 apparitions avec l'Ajax, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.

Il se montre également à l'aise dans les duels et sait utiliser ses deux pieds, tout en disposant d'une bonne accélération et d'une réelle capacité à conserver le ballon.

Publicité

Ouazane doit toutefois encore progresser dans la finition et limiter certains déplacements superflus, selon les analyses de spécialistes du football néerlandais rapportées par la chaîne française RMC.

En sélection, Ouazane pourrait à l'avenir se retrouver en concurrence avec Abdessamad Ezzalzouli au poste d'ailier gauche, compte tenu des nombreuses options dont dispose le sélectionneur Mohamed Ouahbi et de la difficulté à décrocher une place de titulaire dans un effectif qui compte beaucoup de joueurs expérimentés.

Publicité

Ouazane est sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2028, mais un départ dès l'été prochain reste envisageable, notamment s'il reçoit une grosse offre en provenance d'Angleterre et brille sur la scène internationale avec le Maroc.

Certains observateurs estiment néanmoins qu'une saison supplémentaire à l'Ajax serait préférable pour poursuivre sa progression et gagner en expérience, selon la chaîne française.