Abdelilah Al-Omari estime que son équipe méritait de battre l’Uruguay

Abdulelah Al-Omari, défenseur de l’équipe nationale saoudienne, estime que les « Verts » méritaient de battre l’Uruguay lors de leur match de la Coupe du monde 2026.

Al-Omari, auteur du seul but saoudien, a permis à son équipe d’arracher un match nul 1-1 face à l’Uruguay, tôt ce mardi matin au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis), lors de la première journée de la phase de groupes.

Au micro de la chaîne qatarie beIN Sports, il a confié : « C’est un résultat positif, mais nous voulions les trois points et nous méritions la victoire. Merci à Dieu quoi qu’il arrive. »

Il a ajouté : « Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti en marquant ce but, d’autant plus qu’il a été inscrit lors d’une Coupe du monde, et j’espère que le prochain sera encore meilleur. »

À noter qu’Al-Omari est devenu le dixième footballeur saoudien à marquer en Coupe du monde et le premier défenseur central de l’histoire des « Verts » à trouver le chemin des filets dans la compétition.