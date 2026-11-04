À travers l'histoire : le Real Madrid, le monstre des arrêts de jeu en Ligue des champions

Le Real Madrid a continué de renforcer son record de l'équipe ayant marqué le plus de buts dans les dernières minutes au cours de l'histoire de la Ligue des champions, après que l'Uruguayen Federico Valverde a inscrit le but de la victoire (le troisième) dans les filets de l'AEK Athènes, ce mercredi soir, dans le cadre des matchs de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Valverde a conduit la Maison Blanche à une victoire sur le score de 3-2 à l'extérieur, en marquant un but magnifique à la 90e+2 d'une puissante frappe en dehors de la surface de réparation.

À lire aussi

Le représentant du Maroc au Ballon d'Or : certains ont tenté de me pousser à choisir un joueur autre que Hakimi

L'ancien porte-parole du Barça : un bilan de 13-5 dans les compétitions étouffe le Real Madrid

Prochains matchs VAL LaLiga 15:00 RMA

Selon le journaliste espagnol Fran Martínez, spécialiste des statistiques footballistiques, le Real Madrid est l'équipe ayant marqué le plus de buts dans le temps additionnel au cours de l'histoire de la grande compétition continentale, avec 49 buts à la 90e minute ou au-delà, sans compter les prolongations.

D'après une statistique du réseau « Sofascore », Valverde figure dans la liste des joueurs ayant marqué plus de 10 buts en dehors de la surface de réparation avec des clubs des cinq grands championnats européens au cours des trois dernières saisons.

En tête de la liste se trouve l'autre star du Real Madrid, le Français Kylian Mbappé, avec 17 buts, suivi de son compatriote Michael Olise, l'ailier du Bayern Munich (15).

La liste se présente comme suit :