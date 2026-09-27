Eric Garcia a quitté le rassemblement de la sélection espagnole après avoir ressenti une gêne au genou gauche lors de l'échauffement précédant le match face à l'Angleterre, un coup dur qui a bousculé les plans du sélectionneur Luis de la Fuente, mais qui ne s'est pas transformé en blessure grave selon les examens médicaux.

La Fédération espagnole de football a confirmé que Garcia avait passé des examens après avoir ressenti cette gêne, avant qu'il ne soit décidé de l'écarter du rassemblement de la sélection pour éviter tout risque, avec la convocation de Robin Le Normand, défenseur de l'Atlético Madrid, pour le remplacer.

Garcia se préparait à débuter comme titulaire face à l'Angleterre à Wembley, mais la gêne ressentie durant l'échauffement a poussé le staff technique à effectuer un changement de dernière minute, laissant Marc Bobel prendre sa place dans le onze de départ.

Bien que les examens n'aient révélé aucune blessure grave, le staff médical a préféré ne pas prendre de risque avec le joueur, notamment à l'approche des prochaines échéances de la sélection, si bien que Garcia retournera au Barça dans les prochaines heures pour poursuivre le suivi de son état.

Cette décision constitue un motif de soulagement pour le Barça et Hansi Flick, d'autant que le défenseur espagnol est devenu l'un des éléments clés dans les plans du technicien allemand depuis le début de la saison.

Garcia s'est imposé comme arrière droit titulaire au Barça, prenant le dessus sur Jules Koundé à ce poste, après avoir débuté 6 des 6 matches auxquels il a participé en Liga jusqu'à présent.

Son entente avec Lamine Yamal sur le côté droit, ainsi que son niveau défensif, a également constitué l'une des principales raisons pour lesquelles Flick s'appuie sur lui, alors que le Barça s'apprête à vivre un mois chargé en matches, qui débute par une rencontre face à Getafe au retour de la trêve internationale, avant de se déplacer pour affronter Galatasaray, le Real Betis et le Paris Saint-Germain, puis de défier le Real Madrid lors du premier Clasico de la saison le 25 octobre au stade Spotify Camp Nou.