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La sélection sénégalaise a célébré par un tweet retentissant la décision du Tribunal arbitral du sport, qui a annulé la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et lui a rendu le titre continental aux dépens du Maroc.

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Le compte officiel de la sélection sénégalaise sur la plateforme « X » a réagi à l'événement de manière polémique, après la publication du verdict définitif du Tribunal arbitral du sport, ce mardi.

Le compte de la sélection sénégalaise a publié une photo de la cérémonie de remise du trophée continental, accompagnée d'un bref commentaire comportant deux étoiles et deux dates marquantes : le 18 janvier 2026 et le 24 novembre 2026.

Le compte a placé une étoile à côté de chaque date, en référence au titre remporté à deux reprises à ces deux dates : la première correspond à la finale du tournoi, la seconde à la date du jour, celle de la publication du verdict du tribunal.

À noter que le commentateur algérien Hafid Derradji avait publié un tweet ironique après le verdict , dans lequel il affirmait que la sélection sénégalaise était devenue la première équipe de l'histoire à remporter le titre deux fois lors d'une même édition, une fois sur le terrain et une autre dans les couloirs des tribunaux.

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Le Sénégal semble avoir repris le même procédé pour célébrer son sacre et la défaite du Maroc dans ce bras de fer.

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Un verdict historique

Coup de théâtre mettant fin à l'une des crises les plus controversées de l'histoire du football africain : le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il a ainsi rendu le titre au Sénégal, qui s'était imposé sur le terrain face au Maroc 1-0 après prolongation, et mis un terme à un litige juridique qui aura duré près de dix mois.

Le Tribunal arbitral du sport a annoncé ce mardi l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait considéré le 17 mars dernier que la sélection sénégalaise avait abandonné la finale et accordé la victoire 3-0 au Maroc.

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En vertu de ce nouveau verdict, le Sénégal récupère le titre conquis sur le terrain au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, au terme d'une rencontre marquée par des événements exceptionnels, sur la pelouse comme en dehors.

La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire, alors que le score était de 0-0, lorsque l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais et de leur sélectionneur Pape Thiaw.

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Plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires en signe de protestation, ce qui a entraîné une interruption du match d'une dizaine de minutes, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers et son sélectionneur de revenir et de reprendre la rencontre.

À la reprise du jeu, le Maroc a eu une occasion en or de s'adjuger le titre, mais Brahim Díaz a manqué son penalty, tenté en panenka, le ballon finissant sans difficulté dans les mains du gardien Édouard Mendy.

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La rencontre est allée en prolongation, au cours de laquelle Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, offrant à son pays le deuxième titre de son histoire, au grand désarroi des supporters marocains, qui attendaient le sacre de leur sélection à domicile.

Les événements ne se sont pas arrêtés au coup de sifflet final : l'atmosphère a été marquée par des tensions et des altercations entre certains journalistes marocains et le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, critiqué pour sa décision de renvoyer les joueurs aux vestiaires.

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Sa conférence de presse d'après-match a été annulée, avant qu'il ne présente ses excuses le lendemain, tandis que la Confédération africaine a décidé de le suspendre pour cinq matchs en raison des incidents survenus lors de la finale.

Deux mois après la rencontre, le jury d'appel de la Confédération africaine a pris une décision considérant que le Sénégal avait abandonné la partie, et a accordé au Maroc la victoire sur tapis vert 3-0, en s'appuyant sur l'article 84 du règlement du tournoi.