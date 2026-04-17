Vendredi, dans la course au titre de champion de Turquie, Fenerbahçe a laissé filer des points précieux. Le dauphin du classement semblait pourtant sur le point de chiper la première place à Galatasaray, avant que Rizespor n’égalise 2-2 in extremis.

Les locaux n’avaient pas réussi à faire la différence au cours d’une première période équilibrée. La tâche s’est ensuite compliquée lorsque Rizespor a ouvert le score dès la 47^e minute : Ali Sowe a anticipé une passe au millimètre et conclu d’une frappe imparable.

Les visiteurs ont toutefois connu un coup du sort lorsque Samet Akaydin a récolté un deuxième avertissement pour une intervention rugueuse à vingt minutes du terme. Peu après, tout le banc fenerbahçé a réclamé un penalty suite à un tacle dans la surface, mais l’arbitre a laissé l’action se poursuivre.

Quelques instants plus tard, après consultation de la VAR, l’arbitre accordait finalement un penalty au Fener. Talisca transformait l’occasion en or depuis les onze mètres, redonnant espoir aux supporters du deuxième du classement. Il restait encore dix minutes à jouer.

Le renversement était complet lorsque Kerem Aktürkoğlu a inscrit le 2-1 à la 86^e minute, déclenchant la liesse dans les tribunes et chez les supporters fenerbachtchélis, convaincus de décrocher trois points cruciaux.

Mais tout a basculé à la 98^e minute : Modibo Sagnan a repris de la tête un coup franc pour Rizespor, et le gardien Ederson a complètement manqué son intervention. Le dauphin compte désormais 67 points, tandis que le leader Galatasaray (68 points) pourrait accentuer son avance s’il bat Genclerbirligi.