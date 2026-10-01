Le maillot numéro 7 de Cristiano Ronaldo ne restera pas sans propriétaire lors du match du Portugal face au Danemark, malgré le départ du capitaine de la sélection du camp du « Brésil européen » à la veille de la rencontre.

La sélection portugaise affronte son hôte danois ce jeudi soir dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

La liste officielle des joueurs publiée par l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, le matin du match, a révélé que le maillot numéro 7 sera porté par Rafael Leão lors de la confrontation entre les deux sélections au stade « Parken », dans la capitale danoise, Copenhague.

Uefa.com

Ronaldo avait quitté le camp de la sélection portugaise en colère après les développements qu'a connus l'équipe à la suite de la conférence de presse de l'entraîneur Jorge Jesus, dans une décision dont le joueur a annoncé qu'il en dévoilerait les raisons « au moment opportun ».

En dehors de l'absence de Ronaldo, la liste du match n'a connu aucune autre surprise au niveau des joueurs écartés.

En attribuant le maillot de Ronaldo à Leão, la Fédération portugaise a peut-être voulu adresser un message implicite : la sélection ne repose pas sur un seul joueur, d'autant que son geste intervient quelques heures après un communiqué laconique qui a lui aussi suscité la polémique, des observateurs y ayant vu un message de défi lancé au « Don ».

Le communiqué de la Fédération portugaise, publié hier soir, indiquait : « La Fédération portugaise annonce que Ronaldo a quitté le camp de la sélection, actuellement installé à Copenhague. Les préparatifs pour les deux matches face au Danemark et à la Norvège se poursuivront avec la participation des 24 joueurs restants sur la liste. Les staffs technique et administratif maintiennent leur pleine concentration sur les prochaines échéances de la sélection nationale et la réalisation des objectifs fixés. »

Une position différente de celle de l'Argentine avec Messi

La décision de la Fédération portugaise d'attribuer le maillot de Ronaldo à Rafael Leão face au Danemark intervient alors que le joueur d'Al-Nassr n'a pas annoncé sa retraite internationale, contrairement à ce qu'a fait la Fédération argentine avec Lionel Messi après l'annonce de la fin de son parcours avec l'Albiceleste.

Malgré la décision de Messi, Lionel Scaloni, l'entraîneur de la sélection argentine, a annoncé avant le match amical face à la Bolivie que le maillot numéro 10 resterait sans joueur jusqu'à la tenue du match d'adieu de la star argentine face au Bénin, prévu mardi prochain, en guise d'hommage à son égard.

Scaloni a déclaré : « Jusqu'à la tenue du match de Leo, nous ne donnerons le numéro 10 à personne. Après cela, nous verrons. »

Ainsi, la sélection argentine a conservé le maillot que Messi a porté pendant des années, au moins jusqu'à son match d'adieu, tandis que le Portugal a choisi d'attribuer directement le maillot numéro 7 à Rafael Leão lors du premier match de la sélection après le départ de Ronaldo de son camp.