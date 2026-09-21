L'Espagnol Xavi Hernández, sélectionneur des Pays-Bas, a défendu sa décision de convoquer Crysencio Summerville, joueur d'Al-Hilal, et Tijjani Reijnders, star d'Al-Qadisiyah, dans la liste des Pays-Bas, malgré le transfert du duo de la Premier League anglaise vers la Roshn Saudi League, affirmant que son critère de sélection est lié à la performance du joueur et non au nom de la compétition dans laquelle il évolue.

Les propos de Xavi sont intervenus lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce lundi, dans le contexte du débat autour de la décision de convoquer Summerville et Reijnders, après que le premier a rejoint Al-Hilal en provenance de West Ham, tandis que Reijnders a quitté Manchester City pour Al-Qadisiyah, faisant du duo l'un des noms néerlandais les plus en vue à avoir choisi de tenter une nouvelle aventure hors d'Europe.

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Interrogé sur le passage des joueurs de la Premier League anglaise à la Saudi Pro League, et sur le fait de savoir si cela représentait un grand changement de niveau de compétition, Xavi a déclaré : « Mais ce n'est pas un grand changement, je pense que si vous suivez le championnat saoudien, vous constaterez qu'il n'est pas mauvais », en référence au fait qu'il ne considère pas le fait de jouer en Roshn League comme une raison suffisante pour écarter un joueur des plans de la sélection.

Un journaliste a tenté d'insister sur l'existence d'une différence entre la Premier League anglaise et le championnat saoudien, et Xavi a répondu : « Aucun problème, c'est du football professionnel. S'il livre une bonne performance et qu'il convient à l'équipe, où est le problème ? », affirmant que le niveau du joueur et sa condition sur le plan technique sont ce qui détermine la possibilité de sa participation avec la sélection.

Le technicien espagnol a souligné que son expérience passée dans la région lui confère une connaissance particulière de la nature du football du Golfe, déclarant : « J'ai joué dans un championnat que je connais ; j'ai passé 6 ans au Qatar, donc il n'y a aucun problème pour moi », précisant que son évaluation ne s'arrête pas au nom du championnat ou du club pour lequel joue le joueur.

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Xavi a ajouté, en réponse à une question sur la différence de niveau des matchs entre la Premier League anglaise et le championnat saoudien : « Mais le championnat saoudien participe à la Ligue des champions d'Asie, et c'est difficile aussi. Il faut suivre le championnat », affirmant que le jugement porté sur une compétition doit passer par son suivi et par la connaissance du niveau des rencontres que disputent ses clubs.

Les déclarations de Xavi viennent confirmer que sa vision à l'égard des joueurs professionnels du championnat saoudien est totalement différente de celle de son prédécesseur Ronald Koeman, après avoir choisi d'accorder sa confiance à Reijnders et Summerville et de les convoquer dans la liste de la sélection, malgré leur transfert de la Premier League anglaise vers la Roshn League, plaçant le niveau du joueur et sa capacité à apporter un plus en tête des critères de sélection.