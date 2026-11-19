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L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, s’est dit convaincu, dans une déclaration émouvante, que Jamal Musiala sortira renforcé de la période difficile qu’il traverse actuellement.

« Quand je vois comment ce garçon se bat et ce qu’il montre aujourd’hui, j’espère que vous pourrez tous en profiter au cours des prochains mois et qu’il pourra le montrer sur le terrain. J’y crois à cent pour cent », a souligné Kompany, qui retrouvera le banc vendredi soir face au 1. FC Cologne après plusieurs semaines d’absence pour maladie , lors de la conférence de presse de jeudi matin .

La maladie de Musiala et les absences qui y sont liées, à l’origine de deux effondrements lors de matches amicaux pendant la préparation estivale, comptent, entre autres avec son propre effondrement il y a quelques semaines , parmi les moments « dont nous pouvons tirer beaucoup de force cette saison. Jamal fait actuellement preuve d’un état d’esprit incroyable et d’une immense envie de revenir », a déclaré Kompany.

Interrogé ensuite indirectement sur les propos sensibles d’Uli Hoeneß sur Musiala , avec lesquels le président d’honneur du FCB avait récemment fait les gros titres, Kompany a marqué une courte pause avant de livrer une longue déclaration remarquée : « La bonne question, c’est : quel est mon rôle dans cette situation ? Mon rôle est de tout faire pour que chaque joueur du Bayern réussisse et tire le maximum de lui-même. [...] Faire en sorte que Jamal ressorte de cette histoire dans une meilleure version de lui-même. C’est cette motivation qui m’anime chaque jour. »

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Qu’a dit Vincent Kompany au sujet de Jamal Musiala ?

Il espère « que vous et les supporters, qui ne voyez pas chaque jour ce que Jamal montre à l’entraînement — et je ne dis pas cela à la légère, je le pense vraiment —, le verrez très vite de nouveau sur le terrain. Et il ne faut pas oublier le plaisir que peut procurer un tel joueur lorsqu’il retrouve son meilleur niveau. C’est pour ces joueurs-là qu’on vient au stade », a ajouté le Belge.

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Début novembre, sur la BR, Hoeneß avait mis en doute la capacité de Musiala à retrouver un jour son niveau d’autrefois . Après les deux effondrements survenus pendant la préparation estivale, la dose du traitement médicamenteux destiné à soigner le dysfonctionnement neurologique susceptible de provoquer de telles absences avait de nouveau été augmentée. Depuis, Musiala n’a plus connu d’incident de ce type. Hoeneß s’était néanmoins laissé aller à exprimer des doutes au sujet du contrat très lucratif du joueur de 23 ans : « Mais maintenant, il continue de toucher de l’argent. Imaginez toutefois que le Bayern remette son contrat en question. Ce qu’il peut apporter aujourd’hui n’est plus ce qui figure dans le contrat. »

Getty Images

Alors que Kompany n’a pas réagi aux propos de Hoeneß, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, s’est montré diplomate sur le sujet : « Uli se préoccupe toujours de son club, vous le savez encore mieux que moi, qui suis là depuis deux ans et demi. Uli veut que le Bayern, l’œuvre de sa vie, continue d’avancer et fasse partie de l’élite européenne. C’est une chose. L’autre, c’est ce que Vinnie vient de dire : nous sommes convaincus que quelque chose de vraiment positif peut naître de la période que traverse actuellement Jamal. »

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Musiala, absent dernièrement depuis fin septembre en raison d’une déchirure des fibres musculaires, est « incroyablement résilient », a salué Eberl. Kompany a expliqué que l’international allemand pourrait encore tirer un grand profit de cette période difficile à l’avenir : « Une période aussi difficile apporte parfois à ces joueurs précisément ce qui leur manquait peut-être auparavant : cette force mentale et physique qui permet de bâtir la réussite de toute une carrière. »

Kompany explique comment Musiala peut tirer profit de cette période difficile

Kompany, qui a pris les rênes du Bayern à l’été 2024, a souligné que Musiala vivait actuellement une période « totalement différente de mes six premiers mois au Bayern. À l’époque, il était un peu l’enfant chéri, celui à qui tout le monde disait à quel point il était incroyable. À l’époque, il était presque interdit de le critiquer. Mais quand je vois comment ce garçon gère aujourd’hui cette situation, je me dis que c’est pour cela que je suis entraîneur. Ce sont ces histoires qui me motivent. » Il ne peut pas « lui assurer la réussite en conférence de presse. Cela ne peut se faire que sur le terrain. Et mon rôle est de l’accompagner pour y parvenir. »

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Après ses effondrements pendant la préparation, Musiala avait été réintégré progressivement au groupe. Lors de ses deux seules titularisations de la saison jusqu’ici, en septembre face à Bodö/Glimt (5-0, Ligue des champions) et à l’Union Berlin (7-0, Bundesliga), il avait livré de bonnes prestations, avec trois contributions directes à des buts au total : deux réalisations et une passe décisive.

Pour les débuts du nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp aux Pays-Bas (Ligue des nations, 1-1), fin septembre, Musiala devait ensuite être titulaire avec l’équipe d’Allemagne, mais il s’est blessé à l’échauffement . Le meneur de jeu est à l’arrêt depuis.

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Musiala devrait désormais, selon toute vraisemblance, faire son retour vendredi lors du match d’ouverture de la 10e journée de Bundesliga face à Cologne. Comme l’a confirmé Kompany, il figurera dans le groupe, mais l’entraîneur n’a pas encore précisé s’il pourrait être titulaire.