Hamza Abdelkarim a continué d'attirer les regards durant la période de préparation du Barça, l'attaquant égyptien devenant le meilleur buteur de l'équipe lors des matches de préparation avec 4 buts, alors même que l'entraîneur, Hansi Flick, réclame toujours le recrutement d'un nouvel attaquant.

Le journal catalan « Sport » a affirmé, ce jeudi, dans un article intitulé « La révolution Hamza Abdelkarim au Barça », que l'international égyptien avait été le joueur le plus en vue du Barça au cours des semaines ayant précédé le début de la saison, profitant de l'absence d'un autre attaquant de pointe dans l'effectif.

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Flick souhaite toujours recruter un nouveau « numéro 9 », mais il a dans le même temps retiré une impression très positive quant aux capacités que peut offrir Hamza Abdelkarim, qui a inscrit un but lors de la victoire contre l'égyptien Al Ahly (2-1) hier mercredi, en Trophée Joan Gamper.

Bien que l'attaquant égyptien n'ait encore que 18 ans et puisse manquer d'expérience, il possède un sens du but remarquable et sait se trouver au bon endroit et au bon moment pour conclure les actions, selon « Sport ».

Le journal poursuit : « Ses quatre buts durant la période de préparation le confirment, lui qui est devenu le meilleur buteur du Barça lors des matches de préparation, la même performance que celle réalisée par Lamine Yamal lors de la précédente préparation, lorsqu'il avait marqué 4 buts en 4 matches. »

Des mois très rapides

Le parcours de Hamza Abdelkarim s'est accéléré depuis son arrivée au Barça. Il a d'abord rejoint le club en prêt en provenance d'Al Ahly pour jouer avec l'équipe des jeunes, avant de faire le saut vers la sélection égyptienne pour participer à la Coupe du monde, puis le club catalan a décidé d'acheter son contrat et de le lier au club jusqu'en 2029.

Bien qu'il eût mérité de bénéficier d'une période de repos plus longue, l'attaquant égyptien a insisté pour écourter ses vacances et rejoindre la préparation de l'équipe sous les ordres de Flick dès le premier jour, une démarche qui a séduit l'entraîneur allemand.

D'autres buteurs se sont illustrés lors des préparations

Être en tête du classement des buteurs du Barça durant la période de préparation ne garantit pas que le joueur maintiendra le même niveau tout au long de la saison, mais cela représente un élan important.

Pau Víctor avait déjà été en tête du classement des buteurs de l'équipe en 2024, avec 3 buts en 4 matches, sans que son expérience ne se déroule ensuite comme il l'espérait.

Avant cela, Ferran Torres avait été le meilleur buteur de l'équipe lors de la préparation de l'année 2023, avec 3 buts en 4 matches, tandis qu'Ousmane Dembélé avait inscrit 5 buts en 5 matches durant la préparation de la saison 2022-2023.

Neuf joueurs différents ont marqué les buts du Barça lors de la dernière préparation, à savoir :

Hamza Abdelkarim (4 buts), Jesse Biesiou et Raphinha (2 buts), Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebrima Toncara, Álex González, Karim Adeyemi et Lamine Yamal (1 but).

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