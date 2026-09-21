À cause de Vinicius ? Le « choc » Cucurella aggrave le casse-tête du Real Madrid

Marc Cucurella a essuyé de nouvelles critiques après une prestation modeste lors du derby madrilène face à l'Atlético, sur la pelouse de ce dernier, où le Real s'est incliné dimanche et a reculé à la quatrième place de la Liga.

Le derby madrilène a été marqué par un fait qui a directement influencé le cours de la rencontre, après que David Hancko a adressé un long ballon en direction de Giuliano Simeone, lequel a pris la profondeur derrière la défense du Real Madrid et a obtenu un penalty ayant entraîné l'expulsion de Dean Huijsen.

L'Atlético a exploité sa supériorité numérique pour prendre l'avantage et creuser l'écart, avant que le Real Madrid ne réduise le score à 2-1, mais les locaux ont préservé leur avance jusqu'au terme du match.

Cucurella a figuré parmi les joueurs les plus critiqués à l'issue de la rencontre, le latéral gauche continuant de décevoir les supporters du Real et le staff technique depuis le début de la saison en cours, en raison de son niveau en baisse. Certains estiment que l'une des causes en est l'absence de soutien défensif de Vinicius sur le même côté, ce qui complique davantage la tâche du défenseur espagnol.

Une légende de la Turquie : ce Salah est un « Léo » pour qui sait comprendre

L'ancien gardien de l'équipe d'Espagne, du Real Madrid et de Valence, Santi Cañizares, a émis des doutes sur la capacité du latéral gauche du Real Madrid à retrouver le niveau affiché avec « la Roja » lors de la Coupe du monde 2026.

Le site Estadio Deportivo a rapporté la déclaration de Cañizares sur les ondes de la radio Cadena COPE, où il a affirmé : « Cucurella n'est pas le joueur que nous avons vu lors de la Coupe du monde, de l'Euro ou avec la sélection espagnole en général. Je ne doute pas de son talent, car sa qualité est indiscutable, mais ce n'est pas le même joueur. »

L'ancien gardien du Real Madrid estime que le poste de latéral gauche demeure un casse-tête pour le club madrilène cette saison, un avis qu'avait déjà exprimé l'ancien joueur du Real Madrid Pulido Rincón, qui avait mis en doute l'adéquation du style de jeu de José Mourinho et de la méthode actuelle de l'équipe avec les qualités de Cucurella.

En revanche, certains attribuent la baisse de niveau de Cucurella à l'accumulation des matchs, d'autant qu'il n'a pas bénéficié d'une période de repos suffisante durant l'été en raison de sa participation avec l'Espagne à la Coupe du monde.