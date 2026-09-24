À cause de sa compagne : Icardi écope d'une sanction jusqu'en 2099 !

Le début de saison n'a pas été idéal pour Mauro Icardi. Après la fin de son contrat avec le club turc de Galatasaray, l'attaquant argentin est toujours sans club, au milieu de nombreuses interrogations concernant son avenir.

Icardi vient désormais d'encaisser un nouveau coup dur après la décision de lui interdire de conduire, à la suite de la diffusion d'une vidéo publiée par sa compagne, qui documente plusieurs infractions routières, parmi lesquelles le fait de conduire avec un permis expiré, selon le journal espagnol « As ».

Le ministère des Transports de la capitale argentine, Buenos Aires, a infligé la sanction, tandis que la date d'expiration de la suspension préventive a été fixée de manière symbolique au 1er janvier 2099, conformément à la « loi provinciale 13927 » de la province de Buenos Aires.

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Dans la vidéo, la compagne actuelle d'Icardi, Eugenia « La China » Suárez, apparaît sans ceinture de sécurité, sortant plus de la moitié de son corps par la fenêtre de la voiture pendant que celle-ci roulait, au moment où le joueur conduisait le véhicule, avant qu'il n'apparaisse par la suite que son permis était expiré.

L'instance officielle de Buenos Aires a précisé que cette infraction entraîne le retrait du permis de conduire, Icardi devant réussir un examen afin de le récupérer, et a déclaré : « Nous avons décidé de le suspendre à titre préventif. Avant d'obtenir un nouveau permis, son aptitude à la conduite doit être évaluée. La sécurité routière n'admet aucune exception. »

Sur le plan sportif, l'avenir de l'attaquant argentin demeure inconnu à ce jour, alors que son nom est associé à plusieurs clubs des championnats du Qatar, du Mexique et de l'Argentine, sans qu'aucun accord officiel n'ait été trouvé concernant sa prochaine destination.



