À cause de Mbappé : la Chine inflige sa première sanction au Real Madrid

La plateforme vidéo chinoise « Migu » a retiré le match entre le Racing Santander et son hôte le Real Madrid, prévu dans le cadre de la 11e journée de Liga, de sa grille de programmes télévisés durant le week-end, un nouveau rebondissement dans la crise née des déclarations de la star française, Kylian Mbappé, au sujet du dirigeant historique chinois Mao Zedong, et ce malgré les excuses du joueur.

« Migu », qui compte environ 400 millions d'abonnés en Chine, est l'une des plateformes chargées de la diffusion des événements sportifs dans le pays, y compris les matchs du championnat espagnol.

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Cette décision intervient alors que les répercussions des déclarations de Mbappé sur le défunt dirigeant chinois s'amplifient, et à la suite des mesures chinoises visant à mettre un terme aux activités commerciales liées au joueur, y compris la diffusion des matchs auxquels il participe.

En vertu de cette décision, le match du Real Madrid face au Racing Santander, prévu dimanche prochain au stade « El Sardinero », ne sera pas diffusé en Chine, ce qui pourrait avoir un impact économique à la fois sur la Ligue espagnole et sur le club madrilène, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Tempête chinoise

La crise a débuté après la diffusion d'un extrait d'un entretien filmé de Mbappé, dans lequel il évoquait une image satirique où son visage apparaissait monté sur celui d'une personnalité politique chinoise, qu'il a décrite comme un dictateur chinois.

Bien qu'il n'ait pas cité Mao Zedong par son nom, l'image a été associée à l'ancien dirigeant chinois, ce qui a suscité une large colère sur les réseaux sociaux chinois.

Mbappé a présenté ses excuses, exprimant ses regrets d'avoir blessé les sentiments de personnes en Chine et ailleurs. Le Real Madrid a lui aussi officiellement présenté ses excuses au peuple chinois, et le président de la Liga, Javier Tebas, est intervenu pour désamorcer la crise, mais ces excuses n'ont pas mis fin au différend de manière immédiate.

Selon des informations de presse, des entreprises chinoises, parmi lesquelles le groupe laitier Mengniu, Shanghai Milkground et Dongpeng Beverage, ont mis fin à leurs relations commerciales avec le joueur, un rebondissement qui menace ses revenus publicitaires et ses perspectives futures sur le marché chinois.



