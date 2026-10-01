Le Néerlandais Mark van Bommel, sélectionneur de la Belgique, a placé son homologue Jorge Jesus, entraîneur du Portugal, dans une situation embarrassante, en raison de sa récente crise avec sa star Cristiano Ronaldo.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise, hier mercredi, pour rentrer dans la capitale espagnole Madrid, après une crise survenue entre lui et Jesus, en raison de sa non-participation au match contre la Norvège, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

La crise de Ronaldo s'est répétée au sein de la sélection belge sous la direction de van Bommel, mais de manière moins intense, avec sa star Romelu Lukaku, l'actuel attaquant de Fenerbahçe.

Lukaku n'a disputé que les 7 dernières minutes du temps réglementaire du premier match de la Belgique en Ligue des nations face à l'Italie, avant de rester sur le banc des remplaçants jusqu'à la fin du match contre la France lors de la deuxième journée.

Van Bommel a commenté cette crise lors de la conférence de presse du match contre la Turquie, demain vendredi, à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupes de cette même compétition européenne, où il a révélé avoir été en contact avec Lukaku pour le convaincre de sa position actuelle.

L'entraîneur néerlandais a déclaré, dans des propos rapportés par le journal belge « nieuwsblad » : « Romelu (Lukaku) peut jouer comme remplaçant ou comme titulaire, mais cela dépend de ce que nous estimons nécessaire à chaque étape ou dans chaque situation que nous traversons. »

Il a nuancé : « Mais je n'ai jamais promis à un joueur qu'il jouerait. On peut dire que les probabilités sont élevées, mais il n'y a pas de promesses. »

Cette déclaration a été relayée par les internautes sur les réseaux sociaux, pour blâmer Jorge Jesus, après qu'il eut reconnu avoir promis à Ronaldo de disputer quelques minutes lors du match contre la Norvège, avant de revenir sur sa décision en raison de conditions inadaptées.

Van Bommel a ajouté : « Il (Lukaku) possède certaines qualités, mais j'ai senti lors de ce match (face à la France) que nous étions un peu éloignés du but, ce qui signifie que nous pouvions exploiter le facteur vitesse. »

Il a poursuivi : « Je parle beaucoup avec Romelu, je suis aussi allé le voir à Istanbul, et je lui ai parlé par " FaceTime " au sujet de la situation et de la manière de jouer. Je ne veux pas dire que Romelu ne peut pas le faire, bien au contraire, le seul obstacle est qu'il ne joue pas beaucoup à Fenerbahçe. »

Il a conclu : « Je lui ai également expliqué que j'ai opté pour la vitesse, non pas parce qu'il joue mal, car il s'entraîne bien, mais il ne s'agit pas de jouer en fonction des bonnes séances d'entraînement, ou l'inverse. La question semble plus importante de votre côté (les médias), mais il n'y a pas lieu de chercher des raisons cachées derrière cela. »