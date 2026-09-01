À cause d'Enzo et de City : Chelsea porte un coup dur au Real Madrid

Chelsea est en passe de porter un coup dur aux plans futurs du Real Madrid sur le marché des transferts, après s'être rapproché de la signature du Français Manu Koné, milieu de terrain de la Roma. Il serait le remplaçant attendu de l'Argentin Enzo Fernández, lui-même proche de rejoindre Manchester City.

Selon la chaîne Sky Sports, Chelsea est désormais proche de trouver un accord avec la Roma pour recruter Koné contre environ 52 millions de livres sterling, dans une opération qui coïncide avec la poursuite des négociations entre le club londonien et Manchester City au sujet de la vente d'Enzo Fernández.

Le rapport ajoute que Chelsea voit en l'international français l'option idéale pour compenser le départ d'Enzo, proche de rejoindre City pour un montant avoisinant les 140 millions de livres sterling, tandis que les deux clubs discutent également du transfert de l'ailier anglais Jamie Gittens à la Roma sous forme de prêt dans le cadre des négociations.

L'importance de l'opération ne se limite pas à Chelsea, car elle représente aussi un coup dur pour le Real Madrid, qui place Koné parmi ses principales cibles pour renforcer son entrejeu à l'avenir.

Selon le journal espagnol AS, les recruteurs du Real Madrid suivent le joueur français depuis un certain temps et étaient présents pour observer son niveau avec la Roma, après qu'il a intégré la liste des joueurs candidats pour renforcer le milieu de terrain de l'équipe lors des prochaines périodes de transferts.

Le journal souligne que la direction du club madrilène avait tranché sa position en ne concluant aucune nouvelle opération durant le mercato actuel, mais qu'elle a laissé le dossier Koné ouvert pour l'avenir, avec des prévisions sur la possibilité que des clubs de Premier League anglaise se manifestent pour le recruter, ce qui se produit d'ailleurs actuellement avec Chelsea.

Koné, âgé de 25 ans, est lié à la Roma par un contrat courant jusqu'à l'été 2029 et constitue l'un des meilleurs milieux défensifs d'Europe, grâce à sa puissance dans la récupération et les duels, son intelligence dans le pressing, ainsi que sa grande précision dans les passes, son taux de réussite ayant atteint 90 % en Serie A la saison dernière.

Le joueur a également renforcé sa cote après ses performances solides avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, lorsqu'il a compensé l'absence d'Aurélien Tchouaméni et livré des prestations remarquées face à l'Irak, à la Norvège, au Paraguay et au Maroc.

Le transfert de Koné à Chelsea, s'il se concrétise, signifierait la sortie de l'une des principales cibles futures des plans du Real Madrid, dans une opération qui pourrait constituer l'une des grandes surprises des dernières heures du marché des transferts estival.

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