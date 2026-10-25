Le match entre l'Athletic Bilbao et Getafe, qui s'est soldé par une large victoire du club basque sur le score de 4-0, a été marqué par une scène qui a provoqué la colère des supporters de Bilbao. En effet, Yeray Beauchez, joueur de l'Athletic, s'est approché de Dani Carvajal, défenseur de Getafe et ancien joueur du Real Madrid, après le coup de sifflet final. Les deux joueurs ont échangé quelques mots avant que leur rencontre ne s'achève par une accolade, un spectacle qui n'a pas été du goût des supporters, qui gardent encore de douloureux souvenirs à l'égard du latéral espagnol.

Le quotidien allemand « Bild » a rapporté que les supporters de l'Athletic Bilbao avaient affiché leur hostilité envers Carvajal de manière évidente dès avant le coup d'envoi du match, en le sifflant et en scandant des propos injurieux à chaque fois qu'il touchait le ballon, dans une atmosphère électrique qui a perduré tout au long de la rencontre, le joueur étant devenu la cible de la colère des supporters en raison d'un incident antérieur remontant à 2023.

Les racines de l'hostilité entre les supporters de Bilbao et Carvajal remontent à une confrontation entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid cette année-là, alors que le latéral espagnol portait le maillot de la Maison Blanche. Il avait commis un tacle appuyé sur Yeray Beauchez, défenseur du club basque à l'époque, lors d'un duel, avec pour conséquence une grave blessure se traduisant par une fracture du péroné.

Cet incident a laissé une empreinte importante dans la mémoire des supporters de l'Athletic Bilbao, qui n'ont pas oublié la blessure subie par le joueur de leur équipe et ont continué à considérer Carvajal comme responsable de ce tacle violent, ce qui explique l'accueil hostile qui lui a été réservé lors de la dernière rencontre face à Getafe, malgré les années écoulées depuis l'incident.

Mais la scène qui a suivi la fin du match a été tout le contraire de l'atmosphère tendue qui régnait dans les tribunes. Beauchez s'est en effet approché de Carvajal, et les deux joueurs ont discuté ensemble avant d'échanger une accolade, signe que ce qui s'était passé par le passé ne constituait plus un obstacle à leur relation personnelle, et qu'ils avaient réussi à dépasser leur différend, loin de la colère des supporters.