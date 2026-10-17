8 jours qui pourraient tout changer : 3 tempêtes menacent le départ parfait du Barça

Le Barça vit un début de saison exceptionnel, après avoir imposé sa domination à ses adversaires grâce à sa force offensive et au brio de ses stars. Mais le véritable test approche avec une semaine chargée en grands rendez-vous, qui pourrait révéler la capacité du club catalan à poursuivre sa belle série sur la scène nationale comme européenne.

Selon le site "Foot Mercato", Barcelone a inscrit 43 buts lors de ses 10 premiers matches toutes compétitions confondues, signe de sa puissance offensive. Raphinha a signé 14 buts en 8 rencontres, tandis que Lamine Yamal a marqué 8 buts et délivré 9 passes décisives en 10 matches.

Barcelone entame cette série de tests par un déplacement face au Real Betis, ce samedi, avant le choc très attendu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions mardi prochain, puis le Clasico face au Real Madrid le dimanche 25 octobre.

Le Real Betis occupe la troisième place de la Liga, après un début de saison solide sur les plans national et européen, ce qui fait de cette confrontation un test important pour Barcelone. Le résultat pèsera également sur la course au titre avant le Clasico, le Real Madrid comptant 6 points de retard selon le rapport.

Les regards se tournent aussi vers le duel entre Barcelone et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, une affiche très attendue entre deux équipes affichant un niveau élevé, dont l'enjeu tient à la valeur de la compétition et à la volonté d'imposer son prestige européen.

Les défis du Barça ne se limitent pas à la qualité de ses adversaires : la gestion de l'enchaînement des matches et la répartition du temps de jeu seront des facteurs déterminants pour éviter la fatigue et préserver la forme des joueurs durant cette période chargée.

Sur le plan des disponibilités, la situation paraît relativement rassurante au sein du Barça, avec le retour de Frenkie de Jong et de Raphinha à l'entraînement collectif, tandis qu'Andreas Christensen et Roony Bardghji restent absents.

Raphinha nécessite toutefois une gestion prudente après les récentes blessures contractées lors de son passage avec la sélection du Brésil. L'entraîneur Hansi Flick a déclaré qu'il avait conscience du désir du joueur d'être titulaire, mais il a insisté sur la nécessité d'un retour progressif, compte tenu de la densité du calendrier à venir.

Le volume de jeu de Lamine Yamal préoccupe également le staff technique, lui qui a disputé 851 minutes depuis le début de la saison, devenant ainsi le joueur le plus utilisé de l'effectif barcelonais, devant Joan Garcia, alors que Pedri a joué 666 minutes.

Malgré cela, Flick ne semble pas particulièrement inquiet, assurant que Yamal prend du plaisir sur le terrain, tout en soulignant dans le même temps l'importance de gérer son temps de jeu avec sagesse.

Entre l'ambition d'enchaîner les victoires et la pression des grands rendez-vous, Barcelone entre dans une semaine qui pourrait dessiner les contours de la suite de sa saison, avec des tests successifs qui révéleront sa capacité à conserver son éclat face à des adversaires de premier plan.