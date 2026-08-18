Le Barça poursuit ses tentatives pour recruter Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, après avoir fixé un délai ne dépassant pas deux à trois jours pour boucler l'opération, le club catalan restant attaché à l'attaquant argentin qu'il considère comme sa cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le Barça entend déployer tous ses efforts pour finaliser le transfert de Julian Alvarez, après s'être rapproché de la signature de Rodri et de Joao Cancelo, dont il ne reste plus que l'annonce officielle des deux transactions.

Le club catalan estime qu'Alvarez est la meilleure option pour compenser les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres.

L'attaquant argentin constituerait la touche finale d'un effectif avec lequel le Barça espère revenir dans la course au titre de la Ligue des champions, l'objectif le plus désiré par les supporters du club après onze ans sans le remporter.

Malgré le refus public de l'Atlético Madrid, tant de la part de son président Enrique Cerezo que de son directeur général Miguel Ángel Gil Marín, le Barça tentera à nouveau de recruter Julian Alvarez, que Diego Simeone a écarté mardi du groupe de l'équipe pour affronter Malaga mercredi au Riyadh Air Metropolitano.

Cela dit, Simeone a partagé l'avis de Gil Marín, mais il a laissé aux supporters de l'Atlético Madrid la liberté d'exprimer la position qu'ils jugeaient appropriée à l'égard d'Alvarez.

Le Barça attend, au cours des prochaines heures et des prochains jours, de connaître l'issue de l'avenir d'Alvarez, qui continue de rêver de porter le maillot du club catalan et pourrait faire un nouveau pas afin de concrétiser ce rêve.

La direction du Barça a fixé les deux ou trois prochains jours comme échéance ultime pour régler le dossier Alvarez, et en cas d'absence d'accord durant cette période, la direction sportive activera l'une des alternatives qu'elle a sur sa table.

Alvarez a clairement affiché son désir de porter le maillot du Barça lorsqu'il a déclaré, pendant la Coupe du monde : « Je ne peux pas me cacher, le mieux c'est de partir, je veux réaliser mon rêve. »