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Jude Bellingham traverse une période exceptionnelle, faite de brio et de victoires, puisqu'il continue de gagner chaque match qu'il dispute, que ce soit sous le maillot du Real Madrid ou avec l'équipe d'Angleterre. La star anglaise a enchaîné 13 victoires consécutives en 50 jours, depuis le 29 septembre dernier, en remportant les 13 matchs qu'elle a disputés, soit 8 succès avec le Real Madrid et 5 avec sa sélection, confirmant qu'elle est un joueur que rien n'arrête.

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Cette série remarquable intervient, selon le quotidien espagnol Marca, alors que Bellingham a retrouvé tout son éclat et son niveau exceptionnel. Il est devenu un élément incontournable aux yeux de José Mourinho, dans la belle période que traverse le Real Madrid, mais aussi dans le groupe de Thomas Tuchel, qui mène l'équipe d'Angleterre à travers une série de résultats remarquables, couronnée par une victoire face à l'Espagne au Metropolitano.

Jude affiche une forme éclatante, et rien ne semble pouvoir freiner son élan actuel. Le joueur se sent revigoré, comme en témoigne sa contribution décisive à la série de victoires de ses deux équipes.

Bellingham a disputé les 5 derniers matchs de l'Angleterre, dont 4 comme titulaire. Il a également pris part aux 8 dernières rencontres du Real Madrid, toutes en tant que titulaire.

Le rayonnement de l'international anglais est tel que Mourinho lui-même n'a pas tari d'éloges à son sujet : « Bellingham est un joueur unique en son genre. Il n'existe aucun milieu de terrain au monde qui lui ressemble. Il est exceptionnel, il possède la puissance physique et la qualité technique… Il est formidable. »

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Les louanges de l'entraîneur ne sortent pas de nulle part : Bellingham affiche un niveau qui rappelle celui de sa première saison éblouissante. Au cours de cette série de 13 victoires consécutives, la star anglaise a inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives.

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Avec le Real Madrid, il compte désormais 5 buts au total, ce qui lui permet de partager la deuxième place du classement des buteurs de l'équipe avec Arda Güler, derrière Kylian Mbappé, seul en tête avec une avance nette.

Bellingham a également retrouvé sa meilleure condition physique, ce qui l'a aidé à revenir au sommet de son niveau technique sur le terrain.

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Le joueur avait confié précédemment : « J'ai vécu une année un peu difficile, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris certaines choses que je peux faire pour me faciliter la vie. Je donne toujours le maximum pour progresser en permanence. »

Les blessures avaient freiné Bellingham la saison dernière, le tenant éloigné des terrains pendant 111 jours. Elles avaient aussi prolongé ses souffrances liées à un problème à l'épaule, qui le gênait depuis longtemps déjà : même lorsqu'il était en mesure de jouer, il ne pouvait pas exprimer pleinement son potentiel à 100 %.

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L'international anglais l'a reconnu : « J'ai décidé de continuer sans me faire opérer, et c'était une erreur. »

La Coupe du monde a marqué un tournant important dans la carrière de Bellingham : depuis, son niveau n'a jamais baissé, et il continue d'enchaîner les performances de haut vol sans relâche.

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Lors de la dernière édition du Mondial, la star anglaise a inscrit 7 buts. Seuls Kylian Mbappé, auteur de 10 réalisations, et Lionel Messi, avec 8 buts, ont fait mieux. Il a par ailleurs mené l'Angleterre à la troisième place.