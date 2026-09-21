5 minutes qui exposent le Real Madrid et Mourinho au couperet des sanctions

Le Real Madrid est désormais menacé d'une sanction après le match du derby qu'il a perdu hier dimanche face à l'Atlético Madrid, sur le score de 2-1, dans le cadre de la septième journée de la Liga.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le rapport de l'arbitre du derby, Miguel Ángel Ortiz Arias, en plus de l'inscription des avertissements et de l'expulsion avant la fin de la première mi-temps, a signalé que la seconde période avait débuté avec cinq minutes de retard, en raison d'une faute du Real Madrid.

L'arbitre a écrit dans son rapport : « La seconde période a débuté avec cinq minutes de retard par rapport à l'heure prévue, car l'équipe visiteuse a tardé à entrer sur le terrain. »

Il faudra attendre la décision de la commission de discipline de la Fédération espagnole de football à ce sujet. L'article 89, relatif au retard à un match sans que cela n'empêche la tenue de la rencontre, stipule ce qui suit : « Lorsqu'une équipe arrive aux installations sportives avec un retard notable et injustifié, mais que, malgré ce retard, cela n'empêche pas la tenue du match, ou lorsque l'équipe tarde à entrer sur le terrain, que ce soit au début du match ou en seconde période, le club est frappé d'une amende pouvant atteindre 3 000 euros. »

Il a poursuivi : « En cas de première infraction prévue par cet article, les responsables directs sont sanctionnés par une suspension ou une exclusion pouvant aller jusqu'à deux mois, tandis que la deuxième infraction est considérée comme une mauvaise conduite de la part de l'entraîneur principal de l'équipe fautive, ce qui peut entraîner son expulsion du terrain et sa suspension d'un à trois matches. »

Dans un premier temps, cela devrait aboutir à un avertissement de la commission de discipline, comme cela a été l'usage lors des saisons précédentes. Ce n'est qu'en cas de récidive, autour de trois infractions, que l'instance disciplinaire de la Fédération espagnole de football impose une amende au club, voire une sanction à José Mourinho.

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