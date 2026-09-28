Trent Alexander-Arnold a fait son retour dans la liste de l'équipe d'Angleterre après son absence à la Coupe du monde 2026, mais il n'a pas trouvé la voie dégagée pour retrouver sa place dans les plans du sélectionneur Thomas Tuchel. En effet, 478 jours après sa dernière apparition avec les Three Lions, le latéral du Real Madrid reste cloué sur le banc des remplaçants, même dans les moments où la sélection anglaise avait besoin de solutions offensives.

La convocation d'Alexander-Arnold lors de la trêve internationale de septembre représentait une nouvelle chance pour le joueur de 27 ans, surtout après son écartement de la liste de l'Angleterre pour le Mondial 2026. Mais son retour ne s'est pas transformé en temps de jeu effectif, puisqu'il est resté sur le banc lors de la défaite face à l'Espagne sur le score de 3-2, tandis que Tuchel a préféré aligner Jarell Quansah sur le côté droit.

Selon le site « Foot Mercato » français, citant le journal « Daily Mail », plus de 478 jours se sont écoulés depuis la dernière apparition d'Alexander-Arnold sous le maillot de l'Angleterre, lorsqu'il était entré en jeu face à Andorre le 7 juin 2025. Quant à son dernier match débuté comme titulaire, c'était face à la Finlande en octobre 2024, soit il y a environ 714 jours.

Le recul des chances d'Alexander-Arnold en sélection intervient dans un contexte également instable au niveau du Real Madrid. Le joueur qui s'était forgé une place de premier plan avec Liverpool, et qui était l'un des meilleurs latéraux du monde grâce à ses passes, ses centres et sa capacité à créer des occasions, a choisi de quitter le club anglais pour rejoindre le Real Madrid à l'été 2025.

Mais son expérience espagnole ne s'est pas déroulée comme prévu jusqu'à présent, puisqu'il n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de départ, notamment avec la forte concurrence au poste de latéral droit et l'arrivée de Denzel Dumfries cet été. Au cours de la saison actuelle, Alexander-Arnold n'a débuté que 3 matches sur les 8 disputés par le Real Madrid toutes compétitions confondues, tandis qu'il est entré en jeu comme remplaçant à deux reprises et est resté sur le banc lors de trois rencontres.









Tuchel continue de l'ignorer

Les points d'interrogation se sont multipliés après la confrontation face à l'Espagne, d'autant que l'Angleterre était menée 3-2 depuis la 74e minute et cherchait le but de l'égalisation. Tuchel a effectué plusieurs changements, parmi lesquels l'entrée de Morgan Gibbs-White, Dominic Calvert-Lewin et Jarrad Branthwaite, mais il n'a pas donné sa chance à Alexander-Arnold.

La situation soulève des interrogations au vu des qualités offensives que possède le joueur du Real Madrid, notamment dans le changement d'orientation du jeu, l'envoi de centres, la création d'occasions et les passes décisives dans le dernier tiers. Alors que l'Angleterre avait besoin de créativité dans les dernières minutes, le joueur qui possède ce type de solutions est resté hors des plans.

Tuchel défend sa décision de s'appuyer sur Quansah, en soulignant le besoin de la sélection de ses qualités défensives et de sa vitesse dans la gestion des duels individuels, ainsi que sa capacité à évoluer comme axe central de la défense.

Le sélectionneur allemand a déclaré : « Il y a eu beaucoup de travail défensif et de duels individuels. Nous avions besoin de la vitesse de Jarell et de ses qualités, surtout pour jouer dans l'axe de la défense. Il a été excellent. »

Mais la défense de l'Angleterre n'a pas été à l'abri des erreurs durant le match, après avoir encaissé trois buts face à l'Espagne, ce qui a relancé le débat autour des choix défensifs sur lesquels Tuchel s'appuie.









Alexander-Arnold aura-t-il sa chance ?

Le retour d'Alexander-Arnold dans la liste de la sélection représente un pas positif après son absence à la Coupe du monde, mais il n'a pas suffi à rétablir une confiance totale entre le joueur et le sélectionneur.

Avec trois matches restants, Tuchel continue d'entretenir le flou quant au moment où il donnera sa chance au latéral du Real Madrid, se contentant de dire : « Il nous reste 3 matches. Je dois choisir onze joueurs et cinq remplaçants. Rien d'autre. »

Entre les difficultés de son expérience avec le Real Madrid, l'arrivée de Dumfries et l'intensification de la concurrence pour les postes de la sélection anglaise, Alexander-Arnold se retrouve face à un nouveau test pour prouver sa capacité à revenir sur le devant de la scène.

Et la question la plus importante demeure : Tuchel lui donnera-t-il enfin sa chance face à la République tchèque, ou l'absence de l'un des meilleurs créateurs de jeu au poste de latéral se poursuivra-t-elle dans les plans des Three Lions ?