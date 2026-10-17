Le Barça a reçu des nouvelles préoccupantes au lendemain de sa large victoire face au Real Betis (5-2), sur la pelouse de « La Cartuja », dans le cadre de la 9e journée de Liga, après qu'Eric Garcia, Gerard Martin et Jules Koundé ont terminé la rencontre en souffrant de problèmes physiques, à seulement trois jours du choc face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

La radio « Cadena SER », citant le journaliste Santi Ovalle, a indiqué que les premiers indices ne laissent pas présager de blessures graves, mais que l'état des trois joueurs sera évalué, dans l'attente des résultats des examens médicaux prévus demain dimanche afin de déterminer leur disponibilité pour le rendez-vous européen à venir.

Eric Garcia, principal motif d'inquiétude

Eric Garcia apparaît comme le cas le plus préoccupant au sein du staff technique dirigé par Hansi Flick, après avoir été contraint de quitter le terrain dans les dernières minutes de la rencontre face au Betis, en raison de douleurs à la cuisse droite.

Le défenseur était entré en jeu à la place de Gerard Martin à la mi-temps, avant de porter la main à sa cuisse à plusieurs reprises au fil du jeu. Sentant que la douleur ne s'atténuait pas, il s'est allongé sur la pelouse et a demandé à sortir.

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Les premières estimations évoquent la possibilité d'une simple contusion, mais le Barça attend les résultats des examens médicaux pour en déterminer la nature exacte, avec des doutes quant à la capacité du joueur à être présent face au Paris Saint-Germain, compte tenu du peu de temps disponible pour récupérer.

Des signaux plus optimistes

Gerard Martin a lui aussi été gêné par un problème physique durant la première période et, malgré sa tentative de poursuivre la rencontre, il n'est pas revenu sur le terrain après la pause, Eric Garcia le remplaçant.

Quant à Jules Koundé, il a achevé le match en ressentant une certaine gêne, mais les premiers indices concernant son état semblent plus rassurants et aucun problème majeur n'est attendu.

Selon le rapport, Koundé et Gerard Martin pourraient voyager avec l'équipe à Paris, si leur récupération se déroule comme espéré dans les prochaines heures.

Flick attend les examens

Ces trois pépins physiques placent Hansi Flick devant un défi lié à la composition de l'arrière-garde du Barça avant le rendez-vous attendu face au Paris Saint-Germain, d'autant que l'équipe ne dispose que de quelques jours pour récupérer ses joueurs blessés.