L'affaire des paris suspects liés au Ballon d'Or 2026 a pris un tournant judiciaire, après que le groupe Amaury, propriétaire du magazine « France Football », a annoncé le lancement d'une procédure de plainte en justice afin d'élucider les circonstances des soupçons de fuite du classement final de la récompense.

Selon ce qu'a rapporté le journal « Le Parisien » au sujet du groupe, cette démarche intervient sur fond de paris suspects visant à prédire avec précision les occupants des cinq premières places du classement du Ballon d'Or, au milieu d'interrogations quant à la possibilité que des informations non divulguées soient parvenues à certains parieurs avant la révélation des résultats.

Les détails indiquent que 12 comptes créés spécialement à cette fin ont parié un montant total de 264 000 dollars sur le classement exact des cinq premières places, dominé par Harry Kane, devant Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi.

Selon le rapport, ces paris ont généré des gains proches de 179 000 euros, ce qui a renforcé les soupçons quant à la manière dont ce classement précis a pu être obtenu, sans que cela signifie pour l'heure qu'une fuite ou une manipulation soit avérée.

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« L'intégrité du Ballon d'Or est une priorité absolue »

Dans un communiqué rapporté par le journal « Le Parisien », le groupe Amaury a insisté sur son attachement à l'intégrité de la récompense, affirmant que le choix du lauréat se fait par un vote indépendant.

Le groupe a déclaré : « L'intégrité du Ballon d'Or constitue une priorité absolue. Nous tenons à rappeler que le lauréat obtient le Ballon d'Or à l'issue d'un vote indépendant. »

Le communiqué a ajouté : « Nous prenons très au sérieux les allégations relatives à une fuite des résultats et à des paris potentiellement frauduleux. Des enquêtes sont en cours afin de vérifier les faits et de déterminer les responsabilités éventuelles. »

Des investigations menées par la plateforme « Upside » ont révélé des indices qui ont suscité davantage d'interrogations au sujet des 12 comptes ; sept d'entre eux n'avaient jamais effectué le moindre pari auparavant, tandis que six comptes ont placé leurs premiers paris seulement 15 minutes après leur création.

Ces données restent soumises à examen et à enquête, dans l'attente de savoir si les paris reposaient sur des informations ayant fuité ou sur d'autres facteurs, et s'il existe des responsabilités juridiques susceptibles d'être établies.