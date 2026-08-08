Le Real Madrid vit l'un des chapitres de mercato estival les plus mouvementés de ces dernières années, après que les bureaux du club ont connu une série ininterrompue de mouvements, que ce soit au niveau des recrutements, des prolongations de contrat ou des départs de plusieurs joueurs, en plus de la réalisation de revenus financiers considérables grâce à la vente de certains talents.

Depuis l'apparition de Florentino Pérez lors de la conférence de presse qu'il a tenue le 12 mai dernier, le Real Madrid est entré dans une course contre la montre pour reconstruire l'équipe, et le nombre de ses mouvements a atteint jusqu'à présent 24 opérations, selon un rapport de « Marca », les derniers en date étant le recrutement de Yan Diomandé, la prolongation du contrat de Vinicius Junior et le départ de Franco Mastantuono en prêt à la Fiorentina.

Cependant, le feuilleton des changements n'est pas encore terminé, puisqu'il est attendu que le nombre de mouvements franchisse la barre des 25 avant la fermeture du marché des transferts, tandis que la question la plus importante reste liée à l'aspect sportif : le Real Madrid a-t-il réellement réussi à résoudre la crise dont il souffre au milieu de terrain depuis la retraite de Toni Kroos ?

Rodri semblait être l'option idéale pour mettre fin à ce dilemme, mais l'opération s'est effondrée dans les dernières minutes après que le joueur de Manchester City a choisi de rejoindre Barcelone, laissant le Real Madrid face à un problème ancien et récurrent, au moment où le club a choisi d'orienter un investissement colossal vers le projet Diomandé, âgé de 19 ans.

24 mouvements : un mercato qui ne s'arrête pas

Les mouvements du Real Madrid ont commencé tôt, et Dani Carvajal a été le premier à partir après que le club a décidé de ne pas prolonger son contrat, avant que le joueur n'annonce officiellement son départ le 18 mai et fasse ses adieux aux supporters de l'équipe le 23 du même mois, après le match contre l'Athletic Bilbao au stade Santiago-Bernabéu.

Le 22 mai, le Real Madrid a annoncé la fin du parcours de David Alaba avec l'équipe après 5 saisons passées sous le maillot du club.

Le 9 juin, le club a annoncé le départ d'Álvaro Arbeloa, l'entraîneur mettant ainsi fin à son parcours avec l'équipe première après environ 5 mois seulement.

Deux jours plus tard, le Real Madrid a annoncé la nomination de José Mourinho comme entraîneur de l'équipe, et ce, 4 jours après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du club.

Au niveau des recrutements, le Real Madrid a fait venir Marc Cucurella de Chelsea pour 55 millions d'euros le 15 juin, avant d'annoncer le lendemain la prolongation du contrat du défenseur allemand Antonio Rüdiger pour une saison supplémentaire.

Le 17 juin, le club a annoncé le recrutement du Portugais Bernardo Silva pour deux saisons, avant d'ajouter le lendemain le défenseur français Ibrahima Konaté à son effectif dans le cadre d'un transfert libre après la fin de son contrat avec Liverpool.

Le 26 juin, le Real Madrid s'est entendu avec Dani Ceballos sur la résiliation du contrat restant entre les deux parties, le milieu de terrain quittant le club sans indemnité.

Puis est venu le tour du Néerlandais Denzel Dumfries, qui a rejoint le Real Madrid en provenance de l'Inter Milan pour 20 millions d'euros le 5 juillet.

Le 31 juillet, le club a annoncé le recrutement de l'attaquant de Levante Carlos Espí, qui a signé un contrat s'étendant jusqu'en 2031, pour 25 millions d'euros.

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Le Real Madrid réalise d'énormes bénéfices grâce à ses talents

Les mouvements du Real Madrid ne se sont pas limités aux recrutements et aux départs, puisque le club a réussi à réaliser des revenus financiers importants grâce à la vente de plusieurs de ses jeunes joueurs.

Mario Martín a été l'un des premiers noms à partir, après que Getafe a versé 3,5 millions d'euros pour 50 % des droits du joueur.

Le transfert de Nico Paz vers Côme a constitué l'opération la plus marquante en matière de ventes, après que le Real Madrid a obtenu 60 millions d'euros, tout en conservant une option de rachat du joueur lors de la saison 2027-2028.

Víctor Muñoz a rejoint Liverpool, qui a versé 40 millions d'euros à Osasuna, tandis que le Real Madrid a obtenu 20 millions de l'opération.

Álvaro Rodríguez est passé d'Elche à Bournemouth pour 25 millions d'euros, dont la moitié, soit 12,5 millions, est entrée dans les caisses du Real Madrid.

Fran García est parti au Real Betis pour 3 millions d'euros, avec un million supplémentaire en bonus, tandis que Mario Gila a rejoint Milan pour 30 millions d'euros, dont le Real Madrid a obtenu 15 millions.

Le club a également vendu 50 % des droits de Valdepeñas à la Fiorentina pour 8 millions d'euros, tout en conservant une option de rachat.

Dans une autre opération, Gonzalo est passé à Fulham pour 40 millions d'euros, le Real Madrid conservant 30 % des droits du joueur, tandis que César Palacios a rejoint le club anglais pour 10 millions d'euros, avec la conservation du même pourcentage.

Quant au gardien de but Fran González, il est parti à Séville pour environ 3 millions d'euros, plus des bonus, en échange de 50 % de ses droits.

Diomandé le plus cher, et Vinicius tranche sur son avenir

De l'autre côté, Diomandé est devenu l'opération la plus chère de l'histoire du Real Madrid, la valeur de son transfert ayant atteint 125 millions d'euros, en plus de 15 millions en bonus, et il a également signé un contrat s'étendant sur sept saisons jusqu'en 2033.

Dans une démarche qui a mis fin à de nombreuses polémiques, Vinicius Junior a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2032, le club refermant ainsi le dossier de l'avenir de la star brésilienne.

Quant à Franco Mastantuono, il a quitté l'équipe pour la Fiorentina en prêt jusqu'en juin 2027.

25 jours décisifs

Alors qu'il reste 25 jours avant la fermeture du marché des transferts, le Real Madrid passe désormais à une nouvelle étape consistant à se séparer de certains noms qui n'entrent pas dans les calculs sportifs de José Mourinho.

Mastantuono a été le premier à partir dans cette phase, après l'annonce officielle de son prêt à la Fiorentina hier soir, vendredi.

Mais d'autres noms sont pressentis pour quitter le club au cours de la prochaine période, notamment Thiago Pitarch, qui pourrait trouver son chemin vers Fulham pour travailler à nouveau sous la direction d'Arbeloa, ainsi que Raúl Asencio, dont les chances semblent limitées compte tenu de sa cinquième place dans la hiérarchie des défenseurs de l'équipe.

L'avenir d'Eduardo Camavinga reste l'un des dossiers ouverts, bien que le joueur ne souhaite pas partir, alors qu'il ne semble pas figurer parmi les premières options de Mourinho, derrière Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler et Bernardo Silva dans les calculs du milieu de terrain.

Le flou entoure également l'avenir d'Endrick, dont le départ de l'équipe pourrait devenir une option envisageable, surtout après l'arrivée de Carlos Espí, ce qui pourrait réduire les chances de l'attaquant brésilien d'obtenir du temps de jeu derrière Kylian Mbappé.

Le dilemme non résolu

Alors que le Real Madrid s'est activé dans presque toutes les directions, du renforcement des lignes aux prolongations, en passant par les ventes et les prêts, la question qui accompagne l'équipe depuis le départ de Toni Kroos reste fortement présente : qui dirige le milieu de terrain du Real Madrid ?

Rodri était le nom qui semblait capable d'apporter la réponse idéale, mais son transfert à Barcelone a rouvert le dossier. Et à l'approche du début de la saison, Mourinho devra s'appuyer sur les éléments actuellement présents, ou attendre un nouveau mouvement avant la fermeture du marché.