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L'absence de Ferland Mendy au Real Madrid n'est plus une simple crise passagère ou un revers physique en attente de guérison : elle s'est muée en un long cauchemar qui poursuit le latéral français et menace sa carrière au sein du club merengue. Mille jours hors des plans, 22 blessures et des saisons successives perdues entre salles de soins et tentatives de retour : un tableau qui résume l'une des histoires physiques les plus complexes de l'antre du Santiago Bernabéu.

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Mendy a franchi, mardi, la barre des mille jours d'absence pour cause de blessure depuis son arrivée au Real Madrid, un chiffre choc qui reflète l'ampleur des difficultés vécues par le joueur au fil de sept saisons, les rechutes physiques à répétition étant devenues le principal obstacle à sa présence sur les terrains, selon le quotidien espagnol Marca.

Bien que le latéral français ait repris l'entraînement collectif depuis un certain temps, après la blessure subie le 3 mai dernier, il n'a toujours pas eu l'occasion de réapparaître sous le maillot du Real Madrid et n'a figuré dans le groupe pour aucun match, si bien que ses jours d'absence continuent de s'accumuler et dépassent désormais la barre des mille.

Selon les chiffres publiés par Marca, les jours d'absence de Mendy se répartissent sur ses saisons au club merengue d'une manière qui révèle l'aggravation progressive de la crise : 65 jours lors de sa première saison, 123 lors de la deuxième, 89 lors de la troisième, 90 lors de la quatrième et 97 lors de la cinquième.

Mais la situation a pris une tournure plus inquiétante au cours des deux dernières saisons : il a été éloigné des terrains pendant 250 jours en 2024-2025, puis 286 jours entre la saison 2025-2026 et l'exercice en cours, sans avoir pu, à ce jour, disputer la moindre rencontre lors de sa huitième saison.

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Ces chiffres montrent à quel point la carrière du joueur a décliné, d'autant que sa meilleure saison en nombre de matchs reste celle de 2020-2021, avec 38 rencontres disputées sous le maillot du Real Madrid, un total qui paraît modeste pour un club qui dispute plus de 50 matchs par saison, voire plus de 60.

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22 blessures : un cauchemar commencé en 2019

Le calvaire a débuté le 23 septembre 2019, lorsque Mendy a subi sa première blessure depuis son arrivée au Real Madrid, un problème musculaire à la cuisse gauche qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 27 jours.

Personne n'imaginait alors que cette blessure marquerait le début d'une longue série de rechutes. Pourtant, le latéral français a subi depuis 22 blessures différentes, au point que sa capacité à rester en forme fait l'objet d'interrogations permanentes.

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La dernière blessure, contractée en fin de saison dernière, a été la plus sévère de son parcours au club merengue : elle a nécessité une intervention chirurgicale et l'a écarté pendant une longue période. Ce revers est survenu après une grave blessure subie lors de la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone, avant que les problèmes physiques ne s'enchaînent et ne l'empêchent de revenir durablement.

Rien que la saison dernière, Mendy a connu quatre nouvelles rechutes physiques après son retour tardif, prolongeant un calvaire qui a contraint le Real Madrid à considérer le poste de latéral gauche comme l'un de ceux qui nécessitent le plus de solutions de rechange.

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Un défenseur irremplaçable, mais vaincu par les blessures

Malgré ses nombreuses absences, la valeur de Mendy au sein du Real Madrid n'a jamais été remise en cause, surtout sur le plan défensif. Le club a pris l'habitude de recourir à des solutions de remplacement au poste de latéral gauche, mais il n'a pas toujours trouvé un joueur capable de lui apporter le même équilibre et la même solidité que le défenseur français lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens.

Carlo Ancelotti a été l'un des entraîneurs qui ont le mieux mesuré l'importance de Mendy, au point de le surnommer « le Professeur » en hommage à ses qualités défensives exceptionnelles. Il tenait d'ailleurs à ce que le joueur reste partie intégrante de son projet.

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L'estime du technicien italien ne s'est pas limitée aux éloges : il a également insisté pour que son contrat soit prolongé, malgré les démarches du Real Madrid pour recruter Alphonso Davies, latéral du Bayern Munich. Ancelotti ne voulait pas que l'arrivée d'un nouveau joueur pèse sur l'avenir de Mendy, et le club a réussi à prolonger le Français jusqu'en 2028.

Le joueur jouit également de l'estime de ses coéquipiers dans le vestiaire, grâce à sa personnalité et à son statut au sein du groupe, mais les blessures sont restées le seul obstacle qui l'a empêché de s'imposer pleinement au poste de latéral gauche.

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Dans le même ordre d'idées, Álvaro Arbeloa avait déjà salué l'importance de Mendy : « Mendy a prouvé que, chaque fois qu'il est sur le terrain, le Real Madrid gagne plus facilement. Et c'est la preuve de quelque chose. »

Trois solutions pour pallier l'absence du Français

Les blessures à répétition ont obligé le Real Madrid à chercher constamment des solutions pour ne pas dépendre d'un joueur dont la disponibilité ne peut être garantie. La saison dernière, les options au poste de latéral gauche étaient Mendy, Fran García et Álvaro Carreras, tandis que cette saison, Marc Cucurella et Carreras figurent parmi les noms associés au renforcement de ce poste, selon le quotidien espagnol.

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Sous l'ère José Mourinho, Mendy n'a encore disputé aucun match officiel, bien qu'il participe régulièrement aux entraînements collectifs depuis un certain temps. Il n'a pas non plus figuré dans les groupes pour les matchs de Liga, alors qu'il n'a pas été inscrit pour disputer la Ligue des champions.

Mendy se retrouve ainsi face à un nouveau défi qui dépasse la simple guérison d'une blessure : il doit retrouver confiance en son physique et prouver qu'il est capable d'enchaîner les matchs sans rechute.

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Car le problème n'est plus la capacité du défenseur français à museler les ailiers les plus dangereux du monde, une mission qu'il a maîtrisée pendant des années, mais sa capacité à vaincre son propre corps, qui l'a trahi aux moments où le Real Madrid avait le plus besoin de lui.