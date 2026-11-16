21 jours sans répit : le Barça s'engage dans un tunnel infernal de rencontres, Flick au cœur de la tempête

Le Barça aborde une période chargée de la saison, avec une série de rencontres à la chaîne sur plusieurs fronts. Un calendrier qui ne laisse à Hansi Flick et à ses joueurs que de courtes pauses pour souffler, sur fond de défis physiques et tactiques de plus en plus ardus, alors que l'équipe continue de souffrir des blessures.
Le club catalan entame ce marathon dimanche prochain, en recevant Villarreal au « Spotify Camp Nou » pour le compte de la 13e journée de Liga, avant de s'envoler pour l'Azerbaïdjan afin d'y affronter le Sabah Bakou le mercredi 25 novembre, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Ce déplacement en Azerbaïdjan constitue le plus long voyage du Barça à l'extérieur cette année, ce qui représente une charge physique supplémentaire pour les joueurs, avant le retour en Liga face au Deportivo La Corogne le 29 novembre, pour un troisième match en une semaine et un deuxième consécutif à l'extérieur.
Décembre accentue la pression sur Flick
Les épreuves ne s'arrêtent pas là. Le Barça ouvrira le mois de décembre par un choc face à l'Atlético de Madrid, le 2 décembre au Camp Nou, dans le cadre d'un match avancé de la 23e journée de Liga, en raison des engagements liés à la Supercoupe d'Espagne, prévue en février 2027.
Trois jours plus tard, l'équipe recevra le Celta Vigo le 5 décembre, avant de défier Manchester City lors d'une affiche européenne très attendue le 8 du même mois, pour le compte de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Le Barça bouclera cette série de sept matchs en 21 jours par un déplacement à Málaga, le 12 ou le 13 décembre, une rencontre dont l'horaire n'a pas encore été officiellement fixé.
La Coupe du Roi et la Real Sociedad avant la fin de l'année
Une fois ce marathon terminé, les joueurs de Flick n'auront pas droit à une longue période de repos : ils feront leur entrée en lice en Coupe du Roi entre le 15 et le 17 décembre, en seizièmes de finale, face à un adversaire encore inconnu.
La dernière étape du Barça en 2026 l'opposera à la Real Sociedad au Camp Nou, le 19 ou le 20 décembre, en Liga.
Le club catalan disputera ainsi 9 matchs en l'espace de 29 jours, dont des rencontres de haut niveau face à l'Atlético de Madrid, Manchester City et Villarreal, en plus de ses autres échéances nationales et européennes. Une période qui pourrait contraindre Flick à gérer minutieusement les efforts de ses joueurs, d'autant que les options à sa disposition sont limitées en raison des blessures.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.