21 jours sans répit : le Barça s'engage dans un tunnel infernal de rencontres, Flick au cœur de la tempête

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Le Barça aborde une période chargée de la saison, avec une série de rencontres à la chaîne sur plusieurs fronts. Un calendrier qui ne laisse à Hansi Flick et à ses joueurs que de courtes pauses pour souffler, sur fond de défis physiques et tactiques de plus en plus ardus, alors que l'équipe continue de souffrir des blessures.

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Le club catalan entame ce marathon dimanche prochain, en recevant Villarreal au « Spotify Camp Nou » pour le compte de la 13e journée de Liga, avant de s'envoler pour l'Azerbaïdjan afin d'y affronter le Sabah Bakou le mercredi 25 novembre, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Ce déplacement en Azerbaïdjan constitue le plus long voyage du Barça à l'extérieur cette année, ce qui représente une charge physique supplémentaire pour les joueurs, avant le retour en Liga face au Deportivo La Corogne le 29 novembre, pour un troisième match en une semaine et un deuxième consécutif à l'extérieur.

Décembre accentue la pression sur Flick

Les épreuves ne s'arrêtent pas là. Le Barça ouvrira le mois de décembre par un choc face à l'Atlético de Madrid, le 2 décembre au Camp Nou, dans le cadre d'un match avancé de la 23e journée de Liga, en raison des engagements liés à la Supercoupe d'Espagne, prévue en février 2027.

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Trois jours plus tard, l'équipe recevra le Celta Vigo le 5 décembre, avant de défier Manchester City lors d'une affiche européenne très attendue le 8 du même mois, pour le compte de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Le Barça bouclera cette série de sept matchs en 21 jours par un déplacement à Málaga, le 12 ou le 13 décembre, une rencontre dont l'horaire n'a pas encore été officiellement fixé.

La Coupe du Roi et la Real Sociedad avant la fin de l'année

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Une fois ce marathon terminé, les joueurs de Flick n'auront pas droit à une longue période de repos : ils feront leur entrée en lice en Coupe du Roi entre le 15 et le 17 décembre, en seizièmes de finale, face à un adversaire encore inconnu.

La dernière étape du Barça en 2026 l'opposera à la Real Sociedad au Camp Nou, le 19 ou le 20 décembre, en Liga.

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Le club catalan disputera ainsi 9 matchs en l'espace de 29 jours, dont des rencontres de haut niveau face à l'Atlético de Madrid, Manchester City et Villarreal, en plus de ses autres échéances nationales et européennes. Une période qui pourrait contraindre Flick à gérer minutieusement les efforts de ses joueurs, d'autant que les options à sa disposition sont limitées en raison des blessures.