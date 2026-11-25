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Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a intégré une liste historique de la Ligue des champions, dominée par l'Argentin Lionel Messi, ancienne légende du FC Barcelone et actuel joueur de l'Inter Miami.

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Mené d'un but, le Real Madrid a renversé la situation face à Eindhoven, venu lui rendre visite, pour s'imposer largement 5-1 mardi soir, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Pour le Real Madrid : Federico Valverde (50e), Jude Bellingham (60e), Kylian Mbappé (64e, 84e), Vinícius Júnior (87e).

Selon le journal Mundo Deportivo, le Français Kylian Mbappé (27 ans et 339 jours) est devenu, grâce à son premier but contre Eindhoven, le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 75 buts en Ligue des champions, derrière le seul Lionel Messi, qui avait atteint ce cap à l'âge de 27 ans et 169 jours.

Il y est parvenu grâce à un but à la 64e minute, le troisième, qui a rassuré les joueurs du Real Madrid, jusque-là menés au score. Trois buts ont ensuite été inscrits en dix minutes en seconde période pour parachever une nouvelle remontada européenne (5-1 au coup de sifflet final).

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Après la rencontre, Fede Valverde, capitaine du Real Madrid, a salué sa performance : « C'est un honneur pour nous de l'avoir avec nous. C'est un exemple à suivre, par sa façon de travailler, de s'entraîner et par son hygiène de vie au quotidien. Sur le terrain, nous nous efforçons de lui donner tout ce que nous pouvons pour qu'il marque des buts et pour que le Real Madrid gagne. »

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L'attaquant parisien a inscrit 19 buts cette saison avec le Real Madrid : 13 en Liga (soit une moyenne d'un but par match) et 6 en Ligue des champions, en marquant au moins une fois lors de chacun des cinq matchs qu'il a disputés. Il est aussi le joueur le plus utilisé par José Mourinho : il n'a manqué aucun match officiel jusqu'ici et n'a jamais été remplacé avant la 80e minute.

Mais le record appartient toujours à Lionel Messi, qui n'a pas seulement été le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 75 buts dans la plus prestigieuse compétition continentale de clubs : il a aussi été le premier à réaliser cet exploit, personne ne l'ayant fait avant lui.

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C'était le 10 décembre 2014, lors d'un match de phase de groupes de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain à Barcelone, où le but de l'Argentin avait lancé la remontée de son équipe, passée d'un retard de 0-1 à une victoire 3-1.

Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la compétition

Après Messi, et sans compter Mbappé, trois autres joueurs ont atteint les 75 buts en Ligue des champions, mais ils étaient plus âgés que l'Argentin.

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Le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition est dominé par Cristiano Ronaldo avec 140 buts, devant Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) et Kylian Mbappé (76).

Parmi eux, Messi et Lewandowski ont eu besoin de moins de matchs que Mbappé (qui disputait son 103e match contre Eindhoven) pour atteindre les 75 buts : 92 pour l'Argentin et 97 pour le Polonais. Par ailleurs, le Français a marqué lors de sept matchs consécutifs de Ligue des champions, portant son total à 26 buts en 29 matchs depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2014.

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Mbappé a déjà battu un record européen cette saison. Le 14 octobre, titulaire lors de la victoire de son équipe 4-3 contre la Roma, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire (à 27 ans et 298 jours) à atteindre les 100 matchs en Ligue des champions, battant ainsi le record de Lionel Messi, établi à 28 ans et 84 jours.

L'attaquant français avait fait ses débuts en Ligue des champions le 27 septembre 2016. Monaco recevait le Bayer Leverkusen, et Mbappé, alors âgé de 17 ans, était entré à la 77e minute à la place de Bakayoko.

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Le match s'était soldé par un nul 1-1 et Kylian n'avait pas marqué, mais il avait trouvé le chemin des filets lors de sa première titularisation par la suite.