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Xavi sur le Ballon d’Or de Lamine Yamal, Hansi Flick et les débuts avec les Pays-Bas
Xavi voit Lamine Yamal remporter le Ballon d'Or
Selon SPORT, le sélectionneur des Pays-Bas Xavi Hernandez a soutenu la candidature de la sensation du FC Barcelone Lamine Yamal pour remporter le prestigieux Ballon d'Or cette année. S'exprimant auprès de SPORT au siège de la KNVB à Zeist avant ses débuts comme entraîneur contre l'Allemagne, Xavi a qualifié l'attaquant de 19 ans de talent générationnel.
Tout en reconnaissant la solide campagne de Lionel Messi en Coupe du monde, Xavi a insisté sur le fait que les vainqueurs espagnols de la Coupe du monde méritent d'être les premiers récompensés.
L'ancien milieu de terrain de Barcelone a affirmé avec une conviction totale que l'adolescent dominera le football mondial.
- Getty Images Sport
L’ancien entraîneur est fier d’avoir développé le noyau dur de Barcelone
Xavi a évoqué son héritage au Camp Nou, soulignant sa fierté d’avoir lancé des produits du centre de formation comme Lamine Yamal, Fermin Lopez et Pau Cubarsi parmi les champions du monde. Il est revenu sur le fait d’avoir stabilisé le club catalan durant l’une de ses périodes financières les plus difficiles au cours des 25 dernières années.
L’entraîneur de 46 ans a salué l’actuel coach Hansi Flick pour avoir prolongé la belle dynamique de Barcelone.
« Nous avons fait notre part pour aider cette génération à accomplir des choses, a déclaré Xavi. Si nous avons pu contribuer d’une manière ou d’une autre au redressement du club pendant ce qui était pratiquement la pire période de son histoire, nous sommes déjà heureux. Lamine est spécial, il est différent, il a 19 ans et il le gagnera sans aucun doute, mais ce serait une bonne année pour qu’il le gagne maintenant. »
Une philosophie néerlandaise commune nourrit le projet des Pays-Bas
Tournant son attention vers son nouveau défi international, Xavi a mis en avant le lien tactique profond entre le football néerlandais et le jeu de position traditionnel du Barça. Son installation au complexe de la KNVB à Zeist s’est déroulée sans accroc, les joueurs et le staff se rendant à vélo aux séances quotidiennes.
Xavi a souligné que ces principes offensifs communs avaient rendu facile sa décision d’accepter le contrat de quatre ans proposé par la fédération néerlandaise.
« Nous avons beaucoup de liens avec ce pays sur le plan footballistique », a expliqué Xavi. « Les gens veulent voir du jeu offensif, ils veulent voir du jeu de position, la même philosophie que nous avons à Barcelone. Je ressens ce lien. »
- AFP
Les Pays-Bas lancent une nouvelle ère contre l'Allemagne de Klopp à Amsterdam
Le mandat de Xavi débute par un choc très attendu de Ligue des nations de l'UEFA contre l'Allemagne de Jurgen Klopp à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Malgré les absences des meneurs de jeu blessés Frenkie de Jong et Xavi Simons, l'entraîneur reste confiant quant à la compétitivité de son groupe.
Les Pays-Bas se préparent à un calendrier de groupe intense, qui comprend des rencontres à venir contre la Serbie et la Grèce.
Xavi vise à imposer immédiatement son identité tactique à domicile.
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