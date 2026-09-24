Xavi sur le Ballon d’Or de Lamine Yamal, Hansi Flick et les débuts avec les Pays-Bas

Selon SPORT, le sélectionneur des Pays-Bas Xavi Hernandez a soutenu la candidature de la sensation du FC Barcelone Lamine Yamal pour remporter le prestigieux Ballon d'Or cette année. S'exprimant auprès de SPORT au siège de la KNVB à Zeist avant ses débuts comme entraîneur contre l'Allemagne, Xavi a qualifié l'attaquant de 19 ans de talent générationnel.

Tout en reconnaissant la solide campagne de Lionel Messi en Coupe du monde, Xavi a insisté sur le fait que les vainqueurs espagnols de la Coupe du monde méritent d'être les premiers récompensés.

L'ancien milieu de terrain de Barcelone a affirmé avec une conviction totale que l'adolescent dominera le football mondial.