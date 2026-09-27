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Xavi Hernandez lance son compteur ! Le doublé de Mexx Meerdink offre au sélectionneur des Pays-Bas sa première victoire dans un succès difficile contre la Serbie
Meerdink trouve la mire sur penalty
L’aube de l’ère Xavi à la tête de l’équipe nationale des Pays-Bas avait débuté par un match nul 1-1 prometteur, bien que légèrement frustrant, contre l’Allemagne plus tôt dans la semaine. En se rendant à Belgrade, l’ancien entraîneur de Barcelone savait qu’un résultat marquant était nécessaire pour véritablement lancer son mandat. Opposés à une sélection serbe désespérée à l’idée de corriger une année difficile, les visiteurs se sont d’abord retrouvés sous pression lorsque Sergej Milinkovic-Savic a décoché une tentative dangereuse qui a frôlé le cadre.
L’ouverture du score est arrivée au milieu de la première période à la suite d’un manque de discipline de l’arrière-garde serbe. Aleksa Terzic a été jugé coupable d’avoir irrégulièrement bousculé Crysencio Summerville dans la surface de réparation, ne laissant que peu de choix à l’arbitre, qui a désigné le point de penalty. Mexx Meerdink s’est chargé de le tirer et, si le gardien Vanja Milinkovic-Savic a bien deviné la direction de la frappe, la puissance et la précision ont suffi pour trouver le chemin des filets.
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Jovic répond du tac au tac alors que Gakpo sort en boitant
Malgré ce score positif, la première période n’a pas été exempte de points négatifs pour les Pays-Bas. Denzel Dumfries est passé tout près de doubler la mise, mais sa tentative a été repoussée avec brio par le gardien serbe. Plus inquiétant pour Xavi, Cody Gakpo a été contraint de quitter la pelouse sur blessure, un coup dur précoce qui a perturbé la fluidité offensive des visiteurs. L’entraîneur de la Serbie, Veljko Paunovic, a senti l’opportunité de renverser la situation et a lancé l’expérimenté Dusan Tadic aux côtés de Luka Jovic à la pause, un ajustement tactique qui a immédiatement porté ses fruits pour les supporters locaux à Belgrade.
Dans les soixante secondes suivant la reprise, les locaux étaient revenus à hauteur. Une séquence chaotique dans la surface néerlandaise a vu Bart Verbruggen réaliser deux arrêts réflexes pour repousser Jovic et Filip Kostic, mais la défense des Pays-Bas n’est pas parvenue à écarter efficacement le danger. Le ballon est finalement revenu sur Jovic, qui ne s’est pas fait prier avec une finition du gauche pleine de sang-froid pour rétablir l’égalité.
La résilience néerlandaise propulse le doublé de Meerdink
Les Pays-Bas ont refusé de céder à la pression et ont failli reprendre l’avantage presque immédiatement. Ruben van Bommel a été à l’origine d’un beau mouvement offensif, en décochant une frappe à ras de terre vers le but qui a battu le gardien mais a heurté l’extérieur du poteau. La pression a continué de monter lorsque Dumfries, fidèle à son habituelle débauche d’énergie, a trouvé Tijjani Reijnders dans une position dangereuse. Le milieu s’était infiltré dans la surface sans être marqué, mais n’est pas parvenu à garder son sang-froid, expédiant sa tentative du pied droit largement au-dessus de la barre transversale alors qu’il aurait vraiment dû tester le gardien serbe.
Cependant, le moment décisif est finalement arrivé grâce au réalisme de Meerdink. L’attaquant a démontré son sens du but en surgissant sur une passe parfaitement dosée de Guus Til, emmenant idéalement le ballon dans sa course avant d’armer une frappe du gauche à ras de terre qui a trompé Milinkovic-Savic. Un but qui a mis en lumière le meilleur du jeu combiné offensif d’Oranje et réduit au silence le public de Belgrade. Cette réalisation a permis aux Pays-Bas de ne pas payer leur manque d’efficacité plus tôt dans le match, les remettant en position de force au moment où la rencontre entrait dans ses derniers instants, les plus frénétiques.
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Xavi décroche une victoire historique
La Serbie a refusé d’abdiquer sans combattre, se projetant en nombre vers l’avant dans une quête désespérée d’une nouvelle égalisation. Elle est passée tout près d’égaliser une deuxième fois lorsque Jovic s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre un corner de Dusan Tadic, mais sa tête a frôlé le poteau opposé de quelques centimètres. Malgré sa poussée finale et des efforts évidents, l’équipe de Paunovic n’a pas réussi à trouver la faille face à une défense néerlandaise résolue. Le coup de sifflet final a apporté un sentiment de soulagement à Xavi, dont l’équipe a désormais porté à 18 matches sa série d’invincibilité en compétitions officielles, hors séances de tirs au but.
Grâce à cette victoire, les Pays-Bas prennent la tête du groupe 2 avec quatre points, tandis que la Serbie reste dernière sans le moindre point. Prochain rendez-vous en Ligue des nations pour l’équipe de Xavi, avec un déplacement en Grèce le 1er octobre, tandis que la Serbie se rendra en Allemagne le même jour.
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