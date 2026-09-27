L’aube de l’ère Xavi à la tête de l’équipe nationale des Pays-Bas avait débuté par un match nul 1-1 prometteur, bien que légèrement frustrant, contre l’Allemagne plus tôt dans la semaine. En se rendant à Belgrade, l’ancien entraîneur de Barcelone savait qu’un résultat marquant était nécessaire pour véritablement lancer son mandat. Opposés à une sélection serbe désespérée à l’idée de corriger une année difficile, les visiteurs se sont d’abord retrouvés sous pression lorsque Sergej Milinkovic-Savic a décoché une tentative dangereuse qui a frôlé le cadre.

L’ouverture du score est arrivée au milieu de la première période à la suite d’un manque de discipline de l’arrière-garde serbe. Aleksa Terzic a été jugé coupable d’avoir irrégulièrement bousculé Crysencio Summerville dans la surface de réparation, ne laissant que peu de choix à l’arbitre, qui a désigné le point de penalty. Mexx Meerdink s’est chargé de le tirer et, si le gardien Vanja Milinkovic-Savic a bien deviné la direction de la frappe, la puissance et la précision ont suffi pour trouver le chemin des filets.