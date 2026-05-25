Dimanche, Arsenal a mis fin à plus de vingt ans d’attente en soulevant enfin le trophée de la Premier League, terminant avec sept points d’avance sur le Manchester City de Pep Guardiola. Malgré des investissements supérieurs à 250 millions de livres sterling pour attirer des joueurs comme Martin Zubimendi ou Eberechi Eze, Rooney affirme que Gyokeres a été le véritable élément décisif.

L’attaquant de 27 ans, arrivé lors d’un vaste remaniement estival à l’Emirates, a surmonté des débuts laborieux dans le nord de Londres pour devenir le fer de lance d’une équipe championne. Il a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues, jouant un rôle central dans la conquête du titre national et le parcours du club jusqu’en finale de la Ligue des champions.