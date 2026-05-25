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Wayne Rooney désigne Viktor Gyokeres comme « recrue de la saison » en Premier League, malgré le titre d’Arsenal
L’impact de Viktor Gyokeres
Dimanche, Arsenal a mis fin à plus de vingt ans d’attente en soulevant enfin le trophée de la Premier League, terminant avec sept points d’avance sur le Manchester City de Pep Guardiola. Malgré des investissements supérieurs à 250 millions de livres sterling pour attirer des joueurs comme Martin Zubimendi ou Eberechi Eze, Rooney affirme que Gyokeres a été le véritable élément décisif.
L’attaquant de 27 ans, arrivé lors d’un vaste remaniement estival à l’Emirates, a surmonté des débuts laborieux dans le nord de Londres pour devenir le fer de lance d’une équipe championne. Il a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues, jouant un rôle central dans la conquête du titre national et le parcours du club jusqu’en finale de la Ligue des champions.
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Rooney justifie son choix
Invité sur le podcast dela BBC à l’issue de la saison 2025-2026, Wayne Rooney a été invité à désigner le joueur ayant eu le plus d’impact sur le championnat. Malgré la concurrence de plusieurs autres éléments de haut niveau, l’icône de Manchester United s’est montré catégorique au sujet de la contribution de l’international suédois aux Gunners.
Rooney a déclaré : « Je pense que c'est Viktor Gyokeres. Granit Xhaka a été brillant pour Sunderland, mais regardez ce que Gyokeres a apporté à Arsenal : c'est exactement ce dont ils avaient besoin. Après avoir terminé deuxièmes pendant trois ans, il a apporté quelque chose de différent, et cela a été déterminant dans leur titre de Premier League. »
Un ajustement tactique pour Arteta
Au-delà des performances individuelles, Rooney a souligné un changement notable dans la manière dont Arteta a abordé la saison. Après avoir échoué face à Manchester City en terminant trois fois d’affilée à la deuxième place, l’entraîneur d’Arsenal a cessé de chercher à reproduire le schéma tactique de son mentor, Guardiola, pour adopter un profil plus solide.
« Les champions restent des champions », a-t-il ajouté au sujet de l’évolution des Gunners. « J’ai beaucoup apprécié leur style cette saison. Tout le monde veut désormais jouer comme les équipes de Pep Guardiola, mais Mikel Arteta a essayé cela pendant trois ans sans remporter le championnat. Il a donc ajusté sa politique de recrutement pour bâtir un effectif plus imposant et plus physique, et cette nouvelle solidité défensive fait aujourd’hui la différence. »
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À la recherche du doublé
Les éloges adressés à la profondeur de l’effectif d’Arsenal et à sa discipline défensive laissent entrevoir une équipe taillée pour un succès durable. Rooney a conclu son analyse en déclarant : « Ils sont solides, ils ont des joueurs capables de marquer des buts depuis n’importe quel endroit du terrain, et ils méritent pleinement de remporter la Premier League. »
Les Gunners disposent toutefois d’un temps très limité pour savourer leur titre national, car ils se préparent à vivre une soirée historique sur la scène européenne. Les hommes d’Arteta vont en effet défier le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, le 30 mai, avec l’opportunité de réaliser un doublé retentissant.