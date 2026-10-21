Walter Sabatini : « Les propos de Spalletti ? Une provocation à l’égard de l’équipe »

Walter Sabatini, figure historique des directeurs sportifs du football italien, interrogé par Tuttosport évoque la crise de la Juventus et Luciano Spalletti, qu’il a connu comme entraîneur à l’AS Rome : « Luciano est un perfectionniste et a toujours fondé son travail sur la discipline, la mentalité et la volonté de se dépasser. Mais aujourd’hui, j’espère qu’il desserrera la bride et réduira un peu ses exigences envers ses joueurs, car ils ne sont pas en mesure, pour le moment, d’apporter des réponses proches de la perfection sur le plan technico-tactique. En somme, il doit être un peu plus indulgent envers lui-même et envers l’équipe, en simplifiant le travail et en laissant davantage ses joueurs se laisser guider par leur instinct. Désamorcer, en somme, pour revenir à l’essentiel. Massara et Spalletti ont fait un bout de chemin avec moi, je les aime beaucoup et je ne peux accepter l’idée qu’ils vivent à Turin dans la souffrance. Si la Juve les renvoyait, elle anéantirait l’idée même de la Juventus. »