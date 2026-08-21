Visite médicale ratée ! La Lazio cible immédiatement Andrea Pinamonti après l’échec du transfert de Bamba Dieng

Selon Calcio Mercato, le transfert envisagé de Bamba Dieng à la Lazio a capoté après que l'attaquant sénégalais n'a pas réussi à passer sa visite médicale. L'échec de ce transfert a contraint les dirigeants de la Lazio à se tourner immédiatement vers d'autres renforts offensifs.

L'entraîneur Gennaro Gattuso a désormais fait de l'attaquant de Sassuolo Pinamonti sa priorité absolue. L'avant-centre né en 1999 est devenu le principal candidat pour renforcer le secteur offensif du club.