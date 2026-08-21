Giuseppe Maffia
Traduit par
Visite médicale ratée ! La Lazio cible immédiatement Andrea Pinamonti après l’échec du transfert de Bamba Dieng
L’échec à la visite médicale met un terme au transfert de Dieng
Selon Calcio Mercato, le transfert envisagé de Bamba Dieng à la Lazio a capoté après que l'attaquant sénégalais n'a pas réussi à passer sa visite médicale. L'échec de ce transfert a contraint les dirigeants de la Lazio à se tourner immédiatement vers d'autres renforts offensifs.
L'entraîneur Gennaro Gattuso a désormais fait de l'attaquant de Sassuolo Pinamonti sa priorité absolue. L'avant-centre né en 1999 est devenu le principal candidat pour renforcer le secteur offensif du club.
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Pinamonti devient la cible prioritaire
Pinamonti a déjà demandé à quitter Sassuolo, ce qui place la Lazio en bonne position pour s’attacher ses services. Cependant, le club romain doit encore faire face à une possible concurrence de la Fiorentina, qui surveille le marché de près.
L’intérêt de la Fiorentina pourrait s’intensifier si son propre attaquant, Moise Kean, finalise un transfert très évoqué vers Côme. Malgré cette menace extérieure, la Lazio reste clairement en pole position pour recruter l’Italien.
L’ajout d’une qualité éprouvée en Serie A
L’arrivée de Pinamonti viendrait conclure un mercato estival actif pour la Lazio sous les ordres de Gattuso. Le club a déjà réussi à faire venir Alfonso Pedraza en provenance de Villarreal, obtenu Davide Frattesi en prêt de l’Inter Milan, et recruté Danilho Doekhi en provenance de l’Union Berlin.
L’arrivée de Pinamonti apporterait une expérience nationale fiable à l’effectif. L’attaquant avait déjà prouvé sa valeur en inscrivant neuf buts pour Sassuolo lors de la saison 2025-2026.
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Se dépêcher de finaliser un accord
L’attention se porte désormais sur la conclusion des négociations entre la Lazio et Sassuolo avant la fermeture du mercato. Gattuso est impatient d’intégrer rapidement son nouveau talisman afin qu’il soit tout de suite opérationnel lors des prochains matches.
Les deux clubs devraient tenir des discussions décisives dans les prochains jours afin d’arrêter la structure de l’opération. Le recrutement de Pinamonti viendra parachever le spectaculaire revirement des plans offensifs de la Lazio en toute fin de mercato.
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