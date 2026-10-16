Après cette impressionnante victoire sur la scène européenne, Van Dijk a souligné l’importance de ce cap pour son coéquipier plus réservé. Le défenseur central néerlandais a reconnu la pression liée aux transferts retentissants et s’est appuyé sur sa propre expérience pour lui donner des conseils.

« C’est énorme pour Bradley. Il est de toute façon très introverti, a déclaré le capitaine de Liverpool. Il n’exprime pas beaucoup ses sentiments, mais tout le monde sait que cela va énormément l’aider. J’espère qu’il y aura encore beaucoup d’autres triplés. »

Van Dijk a insisté sur le rôle de l’effectif dans la progression de l’attaquant. Il a ajouté : « Il s’agit de créer un environnement dans lequel il peut s’exprimer sur le terrain. En tant que footballeur, on veut toujours être sur le terrain pour montrer ce dont on est capable. Pour lui, marquer des buts est une part importante de son jeu. Inscrire un triplé en Ligue des champions, c’est une très bonne chose pour lui et pour nous. »

Interrogé sur la pression financière liée à la signature de Barcola, Van Dijk lui a apporté tout son soutien. « On peut bien sûr partager nos expériences. Il s’agit de s’entraider pour réussir. On est tous dans le même bateau, a-t-il souligné. Bradley prend maintenant ses marques. Tout ira très bien pour lui. »



