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Virgil van Dijk mise sur Bradley Barcola, « introverti », pour briller à Liverpool après son triplé en Ligue des champions
Barcola trouve son rythme à Linz
L’attaquant français a signé une prestation de haut vol mercredi soir, inscrivant trois buts pour surclasser le LASK, champion d’Autriche. Cette victoire autoritaire à l’extérieur a permis à Liverpool de conserver son bilan parfait en Europe cette saison.
Son triplé spectaculaire a rapidement été récompensé, puisque Barcola a officiellement été désigné joueur de la semaine en Ligue des champions. Cette distinction individuelle marque une étape importante pour l’ailier, arrivé à Anfield moyennant une indemnité de transfert élevée et suscitant de fortes attentes quant à son intégration à l’effectif.
- Getty Images Sport
Van Dijk dévoile ses conseils à un nouvel ailier
Après cette impressionnante victoire sur la scène européenne, Van Dijk a souligné l’importance de ce cap pour son coéquipier plus réservé. Le défenseur central néerlandais a reconnu la pression liée aux transferts retentissants et s’est appuyé sur sa propre expérience pour lui donner des conseils.
« C’est énorme pour Bradley. Il est de toute façon très introverti, a déclaré le capitaine de Liverpool. Il n’exprime pas beaucoup ses sentiments, mais tout le monde sait que cela va énormément l’aider. J’espère qu’il y aura encore beaucoup d’autres triplés. »
Van Dijk a insisté sur le rôle de l’effectif dans la progression de l’attaquant. Il a ajouté : « Il s’agit de créer un environnement dans lequel il peut s’exprimer sur le terrain. En tant que footballeur, on veut toujours être sur le terrain pour montrer ce dont on est capable. Pour lui, marquer des buts est une part importante de son jeu. Inscrire un triplé en Ligue des champions, c’est une très bonne chose pour lui et pour nous. »
Interrogé sur la pression financière liée à la signature de Barcola, Van Dijk lui a apporté tout son soutien. « On peut bien sûr partager nos expériences. Il s’agit de s’entraider pour réussir. On est tous dans le même bateau, a-t-il souligné. Bradley prend maintenant ses marques. Tout ira très bien pour lui. »
Des erreurs défensives et des inquiétudes liées aux blessures
Si l’attaque a brillé, la défense de Liverpool a connu un relâchement en fin de match. Van Dijk est entré en jeu aux côtés de Joe Gomez à l’heure de jeu, avant de voir son équipe encaisser trois buts dans les dernières minutes.
Le joueur de 33 ans a pris ce flottement défensif avec humour, tout en reconnaissant que son entrée en jeu n’était absolument pas prévue. « Évidemment, Joe et moi avons mis un peu de suspense après être entrés en jeu au bout de 60 minutes, mais ce sont des choses qui arrivent parfois », a-t-il plaisanté. « Je ne m’attendais pas du tout à entrer en jeu. Ça a été une surprise. Je récupère encore un peu [après avoir reçu un coup au mollet contre Manchester City. »
« Cela faisait longtemps que je n’avais pas débuté un match comme celui-là. J’ai quand même fait tout ce que je pouvais en dehors du terrain pour aider l’équipe. C’était inhabituel pour moi, mais ça fait partie de la vie. Je pense que je serai prêt pour samedi. »
- Branislav Racko
En prévision des échéances nationales
Malgré le coup reçu face à Manchester City, Van Dijk s’attend à être pleinement rétabli et disponible pour le match de Liverpool contre Brentford ce week-end. Iraola espérera resserrer sa défense après la défaillance en fin de match en Autriche, tout en permettant à un Barcola en confiance de s’exprimer face aux adversaires du championnat.
Leur parcours européen sans faute étant préservé pour l’instant, Liverpool peut de nouveau se concentrer entièrement sur le championnat. Samedi, la priorité immédiate sera de faire preuve de solidité défensive dès le coup d’envoi.
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