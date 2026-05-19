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Vinicius Junior confirme sa rupture avec sa compagne Virginia Fonseca dans un communiqué émouvant publié par la star du Real Madrid
Vinicius s’exprime sur la fin de sa relation
Vinicius s'exprime pour la première fois depuis sa rupture avec Fonseca. L'attaquant brésilien a confirmé la fin de leur relation, qui durait depuis un an, après plusieurs jours de spéculations et l'annonce faite plus tôt par Fonseca. Le joueur de 25 ans a publié un message sur Instagram, accompagné d'une photo du couple main dans la main. Dans ce message, la star du Real Madrid a reconnu la fin de leur relation amoureuse tout en exprimant sa gratitude pour le temps qu'ils ont passé ensemble.
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Vinicius rend un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.
Dans une publication Instagram, Vinicius a tenu à remercier Fonseca pour le temps passé ensemble et à revenir sur les moments partagés durant leur relation. Il a écrit : « Merci pour tout ! Chaque instant et chaque leçon apprise à tes côtés ont été inoubliables ! Je te souhaite tout le bonheur et beaucoup de succès dans la vie ! J’espère que tu seras très heureuse. Je te serai toujours reconnaissant d’avoir consacré une partie de ta vie à moi. Prends bien soin de toi ! »
Fonseca avait déjà annoncé cette séparation
Fonseca avait déjà évoqué cette rupture le 15 mai. Dans un message adressé à ses abonnés, l’influenceuse avait souligné l’importance de vivre en toute authenticité et de rester fidèle à elle-même, malgré les exigences d’une relation très médiatisée.
Elle a écrit : « Je m'autoriserai toujours à vivre. À vivre pleinement, sans crainte, sans calculs, et sans cesser d'être qui je suis. Pendant que nous étions ensemble, je me suis donnée à fond, comme je le fais pour tout ce que j'entreprends dans ma vie. Après tout, j'ai toujours été très intense, toujours très concentrée sur nos rêves et mes responsabilités. Mais je suis aussi une femme, et je voulais m’autoriser à vivre cela sans me créer de barrières, tout en préservant le respect que j’ai toujours eu dans toutes mes relations. »
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Focus retrouve ses marques au sein du club de football.
La situation ayant été clarifiée publiquement, Vinicius peut désormais se consacrer pleinement à ses responsabilités sur le terrain. Avec encore un match à disputer en Liga, il devrait être aligné lorsque le Real Madrid affrontera l'Athletic Club le 23 mai. Il se tournera ensuite vers la sélection brésilienne en vue de la Coupe du monde 2026, où la « Seleção » évoluera dans le groupe C aux côtés du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse.