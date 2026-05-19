Fonseca avait déjà évoqué cette rupture le 15 mai. Dans un message adressé à ses abonnés, l’influenceuse avait souligné l’importance de vivre en toute authenticité et de rester fidèle à elle-même, malgré les exigences d’une relation très médiatisée.

Elle a écrit : « Je m'autoriserai toujours à vivre. À vivre pleinement, sans crainte, sans calculs, et sans cesser d'être qui je suis. Pendant que nous étions ensemble, je me suis donnée à fond, comme je le fais pour tout ce que j'entreprends dans ma vie. Après tout, j'ai toujours été très intense, toujours très concentrée sur nos rêves et mes responsabilités. Mais je suis aussi une femme, et je voulais m’autoriser à vivre cela sans me créer de barrières, tout en préservant le respect que j’ai toujours eu dans toutes mes relations. »



