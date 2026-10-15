Vinicius se retrouve au cœur d’une vive polémique après son expulsion lors du match de Madrid contre Villarreal, au terme d’une série d’incidents houleux. L’attaquant brésilien a perdu son sang-froid en tirant les cheveux de son adversaire Nathan Saliba, un geste qui lui a d’abord valu un carton rouge. La situation s’est ensuite envenimée : au lieu de quitter le terrain sans faire d’histoires, Vinicius s’en est pris avec agressivité à l’arbitre Isidro Diaz de Mera, a ignoré les tentatives de son coéquipier Endrick pour le calmer et a bousculé un employé de LaLiga près de l’écran de la VAR. Des images vidéo qui circulent montrent qu’il a poursuivi sa violente colère en s’engouffrant dans le tunnel du Bernabeu, concluant une soirée marquée par la frustration et les écarts disciplinaires.

La Fédération espagnole de football a réagi fermement en infligeant à Vinicius une suspension de quatre matches, un sérieux coup dur pour l’attaquant, tant sur le plan personnel que sportif. La commission a réparti la sanction à parts égales : deux matches pour l’altercation avec Saliba et deux pour son comportement agressif envers l’arbitre. Cette suspension prive l’ailier de matches de LaLiga jusqu’après la trêve internationale de novembre et lui fait manquer plusieurs rencontres importantes, notamment le Clasico contre Barcelone, dont l’enjeu est particulièrement élevé.