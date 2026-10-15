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Vinicius Jr, star du Real Madrid, demande aux arbitres de la Liga de protéger les joueurs les plus en vue
Vinicius réclame une amélioration de la qualité de l’arbitrage
Vinicius a fait part de ses inquiétudes quant au traitement réservé aux joueurs spectaculaires dans le football espagnol, appelant les arbitres à mieux protéger ceux qui régalent le public. S’exprimant après une victoire chaotique 4-3 contre l’AS Rome en Ligue des champions, le Brésilien a cité son propre bilan disciplinaire comme preuve d’un problème systémique. Il a souligné que, malgré les fautes dont il est fréquemment victime, c’est souvent lui que les arbitres sanctionnent.
« J’ai vu une statistique selon laquelle j’ai subi 500 fautes, qui ont donné lieu à cinq cartons rouges et je ne sais combien de cartons jaunes. Et les jaunes, c’est toujours pour Vini. Je ne comprends pas. Nous devons défendre les joueurs qui sortent du lot, comme Lamine à Barcelone ou Julián à l’Atlético », a déclaré l’ailier, cité par Mundo Deportivo.
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Un coup de sang coûte une lourde suspension
Vinicius se retrouve au cœur d’une vive polémique après son expulsion lors du match de Madrid contre Villarreal, au terme d’une série d’incidents houleux. L’attaquant brésilien a perdu son sang-froid en tirant les cheveux de son adversaire Nathan Saliba, un geste qui lui a d’abord valu un carton rouge. La situation s’est ensuite envenimée : au lieu de quitter le terrain sans faire d’histoires, Vinicius s’en est pris avec agressivité à l’arbitre Isidro Diaz de Mera, a ignoré les tentatives de son coéquipier Endrick pour le calmer et a bousculé un employé de LaLiga près de l’écran de la VAR. Des images vidéo qui circulent montrent qu’il a poursuivi sa violente colère en s’engouffrant dans le tunnel du Bernabeu, concluant une soirée marquée par la frustration et les écarts disciplinaires.
La Fédération espagnole de football a réagi fermement en infligeant à Vinicius une suspension de quatre matches, un sérieux coup dur pour l’attaquant, tant sur le plan personnel que sportif. La commission a réparti la sanction à parts égales : deux matches pour l’altercation avec Saliba et deux pour son comportement agressif envers l’arbitre. Cette suspension prive l’ailier de matches de LaLiga jusqu’après la trêve internationale de novembre et lui fait manquer plusieurs rencontres importantes, notamment le Clasico contre Barcelone, dont l’enjeu est particulièrement élevé.
Endrick prend la défense de son coéquipier
Endrick a lui aussi pris sa défense, affirmant que les instances disciplinaires de la ligue ciblent particulièrement l’ailier. S’exprimant auprès de Movistar Plus+, Endrick a jugé la sanction « incroyable » et « insensée », estimant que Vinícius est injustement pris pour cible. Si un carton rouge direct entraîne généralement une suspension de deux matches, Endrick a expliqué que le groupe s’attendait, en interne, à une sanction plus lourde en raison de l’attention constante portée à l’ailier brésilien.
« Nous savions que ce devait être une suspension de deux matches pour un carton rouge direct, mais, au fond, nous savions que cela ne se limiterait pas à deux matches, parce que ce qu’ils font subir à “Vini” est incroyable, insensé, et il n’y a pas d’autre façon de le dire. Au lieu de deux matches, ils lui en ont infligé quatre. Ils vont s’en prendre à “Vini”, mais c’est quelqu’un de fort, qui travaille toujours dur et se bat contre tout. Il restera fort et, quand il reviendra, il sera en pleine forme », a-t-il déclaré.
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Retour sur une soirée difficile face à la Roma
Sur le terrain, Vinicius a peiné à peser comme à son habitude, tandis que le Real Madrid s’est retrouvé mené 3-1 avant de réussir une remontée spectaculaire en fin de match. L’attaquant a affiché sa frustration lorsque son numéro est apparu sur le panneau du quatrième arbitre, mais il a rapidement salué l’apport des remplaçants, notamment Endrick et Carlos Espi, qui ont réussi à renverser la situation en faveur de l’équipe espagnole.
« C’est normal. J’étais agacé d’être remplacé parce que je veux toujours bien jouer et aider l’équipe. Les changements ont transformé l’équipe. Endrick a changé la dynamique et a été le meilleur sur le terrain. Et Carlos n’est entré que pour quelques minutes, mais il a marqué. Je m’en veux de ne pas avoir été à mon meilleur niveau. Au bout du compte, Vini revient toujours, et je ne doute pas que je reviendrai moi aussi », a déclaré Vinicius.
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