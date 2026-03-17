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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduit par

Vinicius Jr., célébration controversée contre Manchester City : « Pleurez, pleurez ! »

But et célébration controversée lors d'un début de match très controversé entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des champions

Manchester City et le Real Madrid sont désormais devenus des rivaux de premier plan, grâce aux nombreux et mémorables affrontements qui ont opposé les deux équipes en Ligue des champions, et l'édition 2025/2026 de la compétition aux grandes oreilles ne fait pas exception. 

Après le 3-0 obtenu par les Merengues lors du match aller des huitièmes de finale à domicile au Santiago Bernabéu (triplé de Valverde), les Citizens cherchaient à réaliser l'exploit à l'Etihad Stadium lors d'un match retour qui a toutefois déjà été scellé par Vinicius Jr. 

À la 22e minute du match, en effet, le Brésilien s'est imposé comme le protagoniste absolu de la rencontre grâce à l'action qui a conduit au penalty et à l'expulsion de Bernardo Silva, avec le but sur penalty (qu'il avait manqué lors du match aller) et une célébration controversée qui restera dans les annales.

  • L'ACTION DU BUT

    À la 22e minute de la première mi-temps du match à l'Etihad, Vinicius s'est élancé en profondeur alors qu'il semblait être en position de hors-jeu au départ ; après avoir coupé vers l'intérieur sur son pied droit une fois dans la surface, il a envoyé un tir enroulé qui a trouvé le poteau lointain. Le ballon rebondit sur le dos de Donnarumma et reste en jeu. Brahim Diaz récupère le ballon perdu et le centre vers le deuxième poteau, où Vinicius revient sur le devant de la scène avec une frappe en première intention destinée à entrer au premier poteau. Mais Bernardo Silva est bien placé et, les mains derrière le dos, se laisse tenter par un geste de la main pour sauver le résultat.  

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  • LA POLÉMIQUE ET LA RIGUEUR

    Vinicius a immédiatement protesté auprès de l'arbitre, réclamant une faute de main de Bernardo Silva, ce qui a provoqué la réaction des supporters de Manchester City qui l'ont aussitôt accueilli sous une pluie de sifflets et d'insultes. Le jeu a été interrompu pour un hors-jeu initial du Brésilien signalé par l'arbitre assistant, mais non confirmé par la VAR. L'arbitre Vinicius a donc été appelé à la révision sur le terrain suite à l'intervention du capitaine de City. Décision finale : penalty et expulsion, Vinicius se présentant au point de penalty.

  • BUT ET JUBILATION POLÉMIQUE

    Cette fois-ci, Vinicius ne se laisse pas hypnotiser par Donnarumma et donne l'avantage au Real Madrid, portant le score cumulé à 4-0 pour l'instant, mais c'est la célébration du Brésilien qui fait débat : immédiatement après avoir marqué, Vinicius porte son doigt à sa bouche, faisant taire tout l'Etihad Stadium. Puis il se dirige vers le poteau de corner en s'y appuyant, comme pour attirer sur lui tous les regards du stade. Et enfin, il porte ses poings serrés à hauteur des yeux, mimant le geste « pleurez, pleurez ! ». Une célébration qui fait déjà le tour du web.

  • « LA RÉPONSE À LEURS RAILLERIES »

    À la fin du match, Vinicius a expliqué la raison de sa célébration : « Ce n'était pas un manque de respect. C'est simplement que les supporters de City s'étaient amusés il y a un an, et cette fois-ci, j'ai simplement répondu ». Le Brésilien fait référence à la banderole déployée il y a un an, lors d'un autre affrontement direct entre City et le Real, qui représentait le milieu de terrain espagnol Rodri avec le Ballon d'Or remporté en 2024 (lorsqu'il avait devancé Vinicius, qui n'était pas venu à la cérémonie de remise des prix en signe de protestation), accompagnée de l'inscription : « Arrête de pleurer ».

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