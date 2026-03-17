Vinicius Jr., célébration controversée contre Manchester City : « Pleurez, pleurez ! »

Manchester City et le Real Madrid sont désormais devenus des rivaux de premier plan, grâce aux nombreux et mémorables affrontements qui ont opposé les deux équipes en Ligue des champions, et l'édition 2025/2026 de la compétition aux grandes oreilles ne fait pas exception.

Après le 3-0 obtenu par les Merengues lors du match aller des huitièmes de finale à domicile au Santiago Bernabéu (triplé de Valverde), les Citizens cherchaient à réaliser l'exploit à l'Etihad Stadium lors d'un match retour qui a toutefois déjà été scellé par Vinicius Jr.

À la 22e minute du match, en effet, le Brésilien s'est imposé comme le protagoniste absolu de la rencontre grâce à l'action qui a conduit au penalty et à l'expulsion de Bernardo Silva, avec le but sur penalty (qu'il avait manqué lors du match aller) et une célébration controversée qui restera dans les annales.