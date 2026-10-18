La suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior, après son expulsion face à Villarreal, a offert à Yan Diomandé une occasion précieuse d'évoluer à son poste de prédilection sur l'aile gauche, lui qui avait occupé différents rôles sur le flanc droit lors de certaines rencontres précédentes, sans parvenir à apporter de façon régulière l'influence offensive attendue.

Mais le match face au Séville FC a été tout autre : Diomandé s'est montré sous un visage offensif remarquable et s'est imposé comme l'une des grandes figures du Real Madrid, grâce à sa vitesse, sa capacité à dribbler et à se déplacer dans les espaces, sans oublier ses contributions directes à la création du danger. De quoi confirmer qu'il possède les atouts nécessaires pour prétendre à une place de titulaire dans le onze.

L'ailier ivoirien a apporté une contribution importante sur le premier but, après avoir servi Arda Güler, auteur d'une frappe puissante au fond des filets, donnant l'avantage au Real Madrid et ouvrant la voie à la domination de son équipe sur la rencontre.

L'influence de Diomandé ne s'est pas arrêtée au premier but : il a également participé au deuxième en adressant une passe rapide à Jude Bellingham, qui a transmis du talon à Kylian Mbappé pour inscrire le deuxième but. Il a aussi été impliqué sur le troisième, obtenu sur un penalty consécutif à une faute sur Mbappé après une passe dans l'intervalle de l'Ivoirien.

Quant au moment fort de la soirée de Diomandé, il est survenu lorsqu'il a scellé le quadruplé d'une frappe en pleine lucarne, après avoir exploité l'espace devant lui et décoché un ballon puissant qui s'est logé dans les filets, récompensant ainsi la prestation de qualité qu'il a livrée tout au long du match.

Au-delà de ses contributions offensives, Diomandé a fait preuve d'une discipline évidente dans les tâches défensives, redescendant à plusieurs reprises dans la moitié de terrain du Real Madrid et participant aux interceptions ainsi qu'à la fermeture des espaces devant les joueurs sévillans. Il est également devenu une solution permanente pour ressortir le ballon en seconde période, ses coéquipiers veillant à le lui transmettre afin de profiter de sa vitesse et de sa capacité à progresser vers le but adverse.

C'est là que réside toute l'importance de la prestation de Diomandé : il n'a pas seulement compensé l'absence de Vinicius sur le plan offensif, il a aussi donné à Mourinho un joueur capable d'assumer des rôles complets sur le flanc gauche, associant création d'occasions, menace directe sur le but et rigueur défensive. Autant d'éléments qui pourraient rendre la concurrence à ce poste plus âpre dans la période à venir.