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Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL
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Vinicius absent, Diomandé brille : le plaisir est de retour au Real Madrid avant le Clasico

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
Yan Diomandé
Vinicius Junior
J. Mourinho
A. Guler
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Espagne
Côte d’Ivoire
Brésil
Portugal
Turquie

Éclair passager ou véritable évolution : le Clasico, test idéal pour la formule de Mourinho

Le Real Madrid a rempli sa mission avec succès en s'imposant largement face à Séville sur le score de 4-1, dimanche soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, conservant ainsi ses six points d'avance sur Barcelone avant le choc tant attendu entre les deux rivaux en Clasico, la semaine prochaine, au Camp Nou. Le club merengue y visera un objectif précis : stopper la machine blaugrana, qui a réalisé un sans-faute lors des neuf premières journées de Liga.

Mais au-delà du résultat, la rencontre a livré de nombreux enseignements importants sur l'avenir du Real Madrid sous la direction de José Mourinho, après que l'équipe a signé l'une de ses performances les plus convaincantes, aussi bien offensivement que défensivement, malgré l'absence de Vinicius Junior pour suspension. Le principal de ces enseignements a été l'éclosion de l'Ivoirien Yan Diomandé, qui a saisi sa chance de manière remarquable et a ouvert la porte à des interrogations sur la place de la star brésilienne dans les plans de l'entraîneur au cours de la période à venir.

Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place au classement de la Liga avec 21 points, à une seule longueur de l'Atlético Madrid, dauphin, tandis que Barcelone mène avec un sans-faute (27 points). De quoi accroître encore l'intensité du Clasico, le club merengue devant réduire l'écart et continuer à mettre la pression sur le Barça, quand ce dernier souhaite porter son avance à neuf points et s'échapper en tête dès maintenant.







  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    L'éclat de Diomande éclipse la suspension de Vinicius

    La suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior, après son expulsion face à Villarreal, a offert à Yan Diomandé une occasion précieuse d'évoluer à son poste de prédilection sur l'aile gauche, lui qui avait occupé différents rôles sur le flanc droit lors de certaines rencontres précédentes, sans parvenir à apporter de façon régulière l'influence offensive attendue.

    Mais le match face au Séville FC a été tout autre : Diomandé s'est montré sous un visage offensif remarquable et s'est imposé comme l'une des grandes figures du Real Madrid, grâce à sa vitesse, sa capacité à dribbler et à se déplacer dans les espaces, sans oublier ses contributions directes à la création du danger. De quoi confirmer qu'il possède les atouts nécessaires pour prétendre à une place de titulaire dans le onze.

    L'ailier ivoirien a apporté une contribution importante sur le premier but, après avoir servi Arda Güler, auteur d'une frappe puissante au fond des filets, donnant l'avantage au Real Madrid et ouvrant la voie à la domination de son équipe sur la rencontre.

    L'influence de Diomandé ne s'est pas arrêtée au premier but : il a également participé au deuxième en adressant une passe rapide à Jude Bellingham, qui a transmis du talon à Kylian Mbappé pour inscrire le deuxième but. Il a aussi été impliqué sur le troisième, obtenu sur un penalty consécutif à une faute sur Mbappé après une passe dans l'intervalle de l'Ivoirien.

    Quant au moment fort de la soirée de Diomandé, il est survenu lorsqu'il a scellé le quadruplé d'une frappe en pleine lucarne, après avoir exploité l'espace devant lui et décoché un ballon puissant qui s'est logé dans les filets, récompensant ainsi la prestation de qualité qu'il a livrée tout au long du match.

    Au-delà de ses contributions offensives, Diomandé a fait preuve d'une discipline évidente dans les tâches défensives, redescendant à plusieurs reprises dans la moitié de terrain du Real Madrid et participant aux interceptions ainsi qu'à la fermeture des espaces devant les joueurs sévillans. Il est également devenu une solution permanente pour ressortir le ballon en seconde période, ses coéquipiers veillant à le lui transmettre afin de profiter de sa vitesse et de sa capacité à progresser vers le but adverse.

    C'est là que réside toute l'importance de la prestation de Diomandé : il n'a pas seulement compensé l'absence de Vinicius sur le plan offensif, il a aussi donné à Mourinho un joueur capable d'assumer des rôles complets sur le flanc gauche, associant création d'occasions, menace directe sur le but et rigueur défensive. Autant d'éléments qui pourraient rendre la concurrence à ce poste plus âpre dans la période à venir.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Vinicius sous pression : va-t-il perdre sa place de titulaire ?

    Les critiques dont Vinicius Junior a fait l'objet cette saison ne sont pas nées d'un seul match, puisque la star brésilienne a dû faire face à des interrogations de plus en plus nombreuses au sujet du recul de son influence offensive, après avoir été, lors de nombreuses rencontres, bien loin du niveau auquel les supporters du Real Madrid étaient habitués.

    Le problème s'est manifesté dans les occasions faciles gâchées et dans de mauvais choix dans le dernier tiers du terrain, mais aussi dans son incapacité à exploiter certaines situations individuelles, qui constituaient pourtant l'un de ses principaux points forts lors des saisons précédentes. Son influence s'en est trouvée moins évidente sur plusieurs matches, au regard de ses qualités techniques, de sa vitesse et de sa capacité à dribbler.

    Mais l'aspect le plus polémique concernait ses tâches défensives, Vinicius ayant été critiqué pour ne pas redescendre systématiquement aider ses coéquipiers, ce qui laissait des espaces derrière lui et mettait le latéral gauche sous la pression des adversaires, notamment lorsque l'opposition parvenait à faire circuler rapidement le ballon.

    À l'inverse, Diomande a offert un tout autre visage face au Séville FC, en combinant projections offensives et retours défensifs pour contribuer à fermer les espaces. Il a ainsi donné davantage d'équilibre à l'équipe sur le côté gauche, confirmant que le rendement d'un ailier ne se limite pas au dribble et à la création d'occasions, mais s'étend aussi à l'exécution des tâches tactiques qui lui sont demandées.

    Bien évidemment, un seul match ne suffit pas pour juger l'avenir de Vinicius ou pour minimiser sa valeur, compte tenu de son expérience et de ses qualités. Mais la belle performance de Diomande en son absence pourrait ouvrir le débat au sein du Real Madrid sur la légitimité de l'Ivoirien à obtenir un rôle plus important, même après la fin de sa suspension.

    Cette concurrence prend encore plus d'importance à l'approche du Clasico, puisque Diomande aura l'occasion de prouver sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. S'il parvient à afficher un niveau élevé face au Barça, Mourinho pourrait se retrouver devant un choix difficile concernant la répartition des rôles offensifs, surtout si Vinicius reste loin de son meilleur niveau.

    Ainsi, cette suspension, qui est d'abord apparue comme un coup dur pour la Maison Blanche, s'est transformée en une occasion de tester une nouvelle alternative, et peut-être de découvrir une solution tactique offrant à l'entraîneur des options supplémentaires dans l'une des périodes les plus importantes de la saison.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho rétablit l'équilibre : le plaisir commence par la défense

    L'éclosion de Diomande n'a pas été la seule raison de la prestation plus convaincante du Real Madrid face au Séville FC : les choix tactiques de Mourinho ont également joué un rôle important dans le rétablissement de l'équilibre entre les lignes, après avoir misé sur Diomande et Endrick sur les ailes, tout en leur confiant des tâches défensives bien définies en plus de leurs mouvements offensifs.

    Le Real Madrid s'est appuyé sur un 4-2-3-1 en phase offensive, mais l'équipe basculait en 4-4-2 à la perte du ballon, avec Jude Bellingham et Kylian Mbappé qui montaient pour presser les défenseurs adverses, tandis que Diomande et Endrick revenaient sur les côtés pour fermer les espaces et empêcher les joueurs sévillans de progresser facilement.

    Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a joué un rôle important en sécurisant la zone devant la défense, tandis que Güler a contribué à la construction du jeu et à la transmission du ballon dans le dernier tiers, ce qui a donné à l'équipe un meilleur équilibre entre possession, pressing et récupération du ballon.

    Cette organisation a permis de réduire les espaces que les adversaires avaient coutume d'exploiter face au Real Madrid lors de certaines rencontres précédentes, l'équipe ne se reposant plus uniquement sur ses qualités individuelles en attaque, mais apparaissant bien plus solidaire à la perte du ballon, avec des mouvements collectifs qui aident à resserrer les espaces devant l'adversaire.

    Par ailleurs, la présence de deux ailiers disposés à effectuer le repli défensif a offert un soutien accru aux latéraux et réduit les risques de voir la dernière ligne confrontée à des situations où elle devait affronter des joueurs adverses sans appui suffisant, ce qui s'est traduit par la capacité de l'équipe à contrôler des séquences importantes du match.

    Et même si le Séville FC est parvenu à inscrire son but, le Real Madrid a semblé plus équilibré sur le plan collectif et a su imposer sa supériorité dans le déroulement de la rencontre, avant de sceller le résultat par un quadruplé qui a confirmé sa capacité à exploiter les espaces et à atteindre le but adverse de plusieurs manières.

    C'est là qu'apparaît l'un des enseignements les plus importants dont Mourinho pourra tirer profit à l'avenir : la stabilité du dispositif défensif n'est pas moins importante que le fait de disposer de joueurs capables de faire basculer les matches offensivement, et confier aux ailiers des responsabilités claires à la perte du ballon peut aider à réduire la pression sur la défense, sans sacrifier la vitesse ni la capacité à basculer en attaque.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Un pari réussi avant le Clasico

    Parmi les décisions qui méritent qu'on s'y attarde, il y a l'insistance de Mourinho à aligner Federico Valverde au poste d'arrière droit, alors que le joueur avait déjà exprimé ses réserves quant à cette position, affirmant qu'il ne préférait pas évoluer dans la ligne arrière. Le Real Madrid dispose par ailleurs d'autres options sur le banc, à commencer par Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries.

    Mourinho semble avoir parié sur la capacité de Valverde à apporter l'équilibre recherché entre les aspects offensif et défensif, compte tenu de sa puissance physique, de sa vitesse et de son aptitude à couvrir les espaces, des qualités qui lui permettent de répondre aux exigences du poste d'une manière différente d'un arrière classique.

    Sur le terrain, l'international uruguayen a livré une contribution offensive évidente, en se projetant sur le côté droit et en participant à la construction des attaques. Il a également fait preuve d'une discipline défensive importante et a réussi à sauver son but d'un danger certain après avoir repoussé une frappe à courte distance dans la surface de réparation de six mètres.

    Cette performance donne à Mourinho des raisons supplémentaires de s'en tenir à son choix, d'autant que Valverde est capable de passer rapidement d'un rôle à l'autre, de participer au pressing et à la récupération du ballon, tout en soutenant l'attaque lorsque les espaces s'ouvrent devant lui.

    En revanche, la décision de l'entraîneur pourrait être liée à son évaluation des points forts et des points faibles des alternatives disponibles, puisqu'il estime peut-être que Valverde offre un meilleur équilibre dans les deux compartiments du jeu, comparé à un recours à Alexander-Arnold ou à Dumfries, en fonction de la nature de la rencontre et des tâches demandées à l'arrière droit.

    Mais la réussite de ce pari face à Séville ne signifie pas nécessairement que Valverde sera maintenu au même poste lors du Clasico, car Mourinho devra évaluer les besoins de l'équipe face au Barcelone, qui possède des atouts offensifs différents et pourrait imposer de plus grands défis sur le flanc droit.

    Reste la question essentielle : Mourinho va-t-il continuer à compter sur Valverde à ce poste lors de la confrontation face au Barça, ou bien réintégrer Alexander-Arnold ou Dumfries dans le onze de départ, en conservant la star uruguayenne au milieu de terrain pour profiter de sa capacité à contrôler le rythme du jeu ?

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    Le geste controversé de Güler : un tournant

    Malgré la bonne performance livrée par le Real Madrid, la rencontre n'a pas échappé à la polémique arbitrale, après qu'une action a donné lieu à une séquence controversée impliquant Arda Güler, à l'issue de laquelle les joueurs du Séville FC ont réclamé une sanction disciplinaire à son encontre, pour un coup de coude porté à Peque Fernández.

    La séquence est survenue quelques minutes avant le but d'ouverture de Güler, soulevant des interrogations quant à la nécessité pour l'arbitre d'adopter une décision plus sévère, alors que l'incident n'a pas abouti à l'expulsion du joueur et que le Real Madrid a terminé la rencontre au complet.

    Cette séquence prend une importance particulière dans la lecture des événements du match, car le premier but a offert au club merengue un avantage non négligeable et lui a permis d'entrer dans la rencontre avec davantage de confiance, avant qu'il ne parvienne à ajouter un deuxième but puis à creuser l'écart en seconde période.

    Il est impossible d'affirmer que l'expulsion de Güler, si elle avait été prononcée, aurait nécessairement changé le résultat, mais il est logique de penser qu'évoluer en infériorité numérique aurait placé le Real Madrid face à un défi tactique différent, et aurait peut-être contraint Mourinho à ajuster son plan et à redistribuer les rôles, ce qui aurait influé sur la physionomie du match et sur les espaces.

    Au-delà de la polémique arbitrale, la rencontre a confirmé l'importance de Güler au milieu de terrain, le joueur possédant la capacité de contrôler le rythme du jeu, d'orienter les passes vers les côtés et de relier les lignes, en plus d'exploiter les espaces devant la surface de réparation et de frapper de loin.

    Il semble que la présence de Güler dans l'axe lui offre une plus grande possibilité d'influer sur le déroulement du jeu, comparé à une utilisation sur l'aile, puisqu'il peut participer à la construction des attaques et changer l'orientation du jeu, tout en soutenant Bellingham et Mbappé par des passes qui brisent les lignes adverses

    Dès lors, tirer le maximum des qualités de Güler pourrait constituer l'une des clés de Mourinho pour la période à venir, d'autant que l'équipe a besoin d'un joueur capable de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, et d'apporter des solutions face à des défenses regroupées, sans négliger la nécessité de respecter l'équilibre défensif

  • Le Clasico, véritable test pour les acquis du Real Madrid

    Au bout du compte, la victoire contre Séville a rapporté au Real Madrid plus que trois points, puisqu'elle a révélé de nouvelles options offensives et montré que l'absence de Vinicius ne signifie pas nécessairement une baisse de dangerosité, tout en mettant en lumière l'importance de la discipline défensive dans l'amélioration du rendement collectif de l'équipe.

    Diomande reste le principal bénéficiaire de cette rencontre, après avoir saisi sa chance et livré une prestation complète sur le flanc gauche, tandis que Valverde a renforcé ses chances de poursuivre au poste de latéral droit, et que Güler a montré toute l'importance de sa présence au cœur de la construction du jeu et de la création d'occasions.

    Mais le véritable test sera le Clasico face à Barcelone, où Mourinho devra prouver que ce qui est apparu contre Séville n'est pas un simple éclair passager, mais le fruit d'une véritable évolution dans la physionomie et l'équilibre de l'équipe, surtout face à un adversaire qui a réalisé un sans-faute lors des 9 premières journées de la Liga.

    Et si le Real Madrid parvient à préserver cet équilibre, en profitant de l'éclosion de Diomande, des qualités de Güler et de la polyvalence de Valverde, il pourrait aborder le duel contre Barcelone avec davantage de confiance, tandis que Vinicius se retrouvera face à un défi supplémentaire pour retrouver son statut, alors qu'émergent des alternatives capables de saisir leur chance et de prouver qu'elles méritent le maillot de la Maison Blanche.


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