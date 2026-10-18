Le Real Madrid a rempli sa mission avec succès en s'imposant largement face à Séville sur le score de 4-1, dimanche soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, conservant ainsi ses six points d'avance sur Barcelone avant le choc tant attendu entre les deux rivaux en Clasico, la semaine prochaine, au Camp Nou. Le club merengue y visera un objectif précis : stopper la machine blaugrana, qui a réalisé un sans-faute lors des neuf premières journées de Liga.
Mais au-delà du résultat, la rencontre a livré de nombreux enseignements importants sur l'avenir du Real Madrid sous la direction de José Mourinho, après que l'équipe a signé l'une de ses performances les plus convaincantes, aussi bien offensivement que défensivement, malgré l'absence de Vinicius Junior pour suspension. Le principal de ces enseignements a été l'éclosion de l'Ivoirien Yan Diomandé, qui a saisi sa chance de manière remarquable et a ouvert la porte à des interrogations sur la place de la star brésilienne dans les plans de l'entraîneur au cours de la période à venir.
Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place au classement de la Liga avec 21 points, à une seule longueur de l'Atlético Madrid, dauphin, tandis que Barcelone mène avec un sans-faute (27 points). De quoi accroître encore l'intensité du Clasico, le club merengue devant réduire l'écart et continuer à mettre la pression sur le Barça, quand ce dernier souhaite porter son avance à neuf points et s'échapper en tête dès maintenant.