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Goretzka Jackson GuerreiroIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

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Vincent Kompany serait profondément impressionné. Un revirement spectaculaire se profile-t-il au FC Bayern ?

Bundesliga
Mercato
N. Jackson
H. Kane
A. Gordon
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Tout semblait indiquer que le dossier Nicolas Jackson était clos et qu’un recrutement définitif par le FC Bayern à l’issue de son prêt était exclu. La donne serait-elle en train de changer ?

À en croire The Sun, l’avenir de Nicolas Jackson au Bayern Munich pourrait prendre une nouvelle tournure et déboucher sur un transfert définitif. 

Selon The Sun, Vincent Kompany serait impressionné par l’attitude du Sénégalais, qui accepte son rôle de remplaçant permanent derrière Harry Kane, et la direction bavaroise apprécierait également sa capacité à produire des performances lorsqu’il est aligné pour soulager l’attaquant anglais. 

  • Aucune décision définitive n’a encore été prise concernant l’avenir de Jackson au sein du club le plus titré d’Allemagne ; elle ne sera prise qu’en fin de saison. Le prêt du joueur de 24 ans expire le 30 juin. Il retournera alors à son club d’origine, Chelsea, où son départ semble toutefois acté selon plusieurs sources.

    Lors d’un mercato estival agité, le Bayern avait pourtant négocié une option d’achat de 65 millions d’euros, mais elle n’a pas été activée, Jackson n’ayant pas été aligné suffisamment souvent dans le onze munichois. Le club bavarois avait par ailleurs versé la somme record de 16,5 millions d’euros pour le prêt.

    Tout au long de la saison, on a souvent reproché à l’attaquant de ne pas assez peser sur le jeu par rapport à Kane. Mais sa forme s’est nettement améliorée ces dernières semaines. En Bundesliga, aligné comme remplaçant de Kane lors de ses quatre dernières sorties (il a manqué deux rencontres après un carton rouge), il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Lorsque l’Anglais s’est blessé au mollet début mars, l’heure de Jackson a aussi sonné en Ligue des champions : il a contribué à la victoire 6-1 contre l’Atalanta lors du match aller des huitièmes de finale.

    Le duo Kane-Jackson a alors démontré une entente parfaite : le Sénégalais a célébré son but du 4-0 avec l’Anglais, alors blessé. En 28 matchs, Jackson totalise neuf buts et quatre passes décisives pour un peu plus de 1 000 minutes de jeu, soit une implication sur un but toutes les 81,5 minutes, ratio tout à fait honorable.

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  • Nicolas JacksonGetty

    Le FC Bayern et Nicolas Jackson : une rupture semble inévitable.

    Malgré l’impression positive laissée par Jackson auprès de Kompany et des dirigeants du Bayern ces dernières semaines, deux éléments suggèrent qu’il ne restera pas à Munich la saison prochaine. D’abord, le club bavarois manifeste un intérêt concret pour Anthony Gordon (Newcastle United), un transfert onéreux. Outre le fait qu’il concurrencerait Luis Díaz sur l’aile gauche, Gordon serait également la nouvelle doublure de Kane, autrement dit le nouveau Nicolas Jackson.

    En sens inverse, le club bavarois n’envisagerait un recrutement définitif de Jackson que si Chelsea acceptait de baisser sensiblement les 65 millions d’euros initialement prévus dans l’obligation d’achat liée au prêt. Or, puisque les Blues entendent tirer le maximum de la vente de leur ancien attaquant vedette, sous contrat jusqu’en 2033, et qu’un véritable marché existe pour lui, une remise substantielle semble peu probable.

    Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan aurait d’ailleurs déjà manifesté son intérêt pour un transfert définitif de l’attaquant. 

  • Nicolas Jackson : performances et statistiques

    ClubMatchsButsPasses décisives
    FC Bayern2894
    FC Chelsea813012
    Villarreal48136