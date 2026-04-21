Vincent Kompany serait profondément impressionné. Un revirement spectaculaire se profile-t-il au FC Bayern ?

Aucune décision définitive n’a encore été prise concernant l’avenir de Jackson au sein du club le plus titré d’Allemagne ; elle ne sera prise qu’en fin de saison. Le prêt du joueur de 24 ans expire le 30 juin. Il retournera alors à son club d’origine, Chelsea, où son départ semble toutefois acté selon plusieurs sources.

Lors d’un mercato estival agité, le Bayern avait pourtant négocié une option d’achat de 65 millions d’euros, mais elle n’a pas été activée, Jackson n’ayant pas été aligné suffisamment souvent dans le onze munichois. Le club bavarois avait par ailleurs versé la somme record de 16,5 millions d’euros pour le prêt.

Tout au long de la saison, on a souvent reproché à l’attaquant de ne pas assez peser sur le jeu par rapport à Kane. Mais sa forme s’est nettement améliorée ces dernières semaines. En Bundesliga, aligné comme remplaçant de Kane lors de ses quatre dernières sorties (il a manqué deux rencontres après un carton rouge), il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Lorsque l’Anglais s’est blessé au mollet début mars, l’heure de Jackson a aussi sonné en Ligue des champions : il a contribué à la victoire 6-1 contre l’Atalanta lors du match aller des huitièmes de finale.

Le duo Kane-Jackson a alors démontré une entente parfaite : le Sénégalais a célébré son but du 4-0 avec l’Anglais, alors blessé. En 28 matchs, Jackson totalise neuf buts et quatre passes décisives pour un peu plus de 1 000 minutes de jeu, soit une implication sur un but toutes les 81,5 minutes, ratio tout à fait honorable.