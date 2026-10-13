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Vincent Kompany refuse de prendre le terrain synthétique comme excuse avant un duel délicat de Ligue des champions face à Viking
Kompany se prépare à évoluer en terrain inconnu
Kompany ne laisse rien au hasard alors que le Bayern se prépare à relever un défi inhabituel en Norvège. Le club allemand effectue habituellement sa dernière séance d’entraînement à Sabener Strase avant de s’envoler pour ses matches à l’extérieur, mais la pelouse synthétique de Stavanger l’a contraint à modifier ses habitudes. Pour permettre à ses joueurs de s’adapter pleinement au rebond du ballon et aux sensations sur cette surface, Kompany a prévu un vol tôt lundi afin qu’ils puissent s’entraîner sur le terrain où se jouera le match.
L’entraîneur belge a expliqué pourquoi ce changement était nécessaire, soulignant qu’il n’avait lui-même jamais joué sur une telle surface. « En 20 ans de carrière, je n’ai jamais joué sur une pelouse synthétique. Si les joueurs doivent le faire pour la première fois, il vaut peut-être mieux que nous nous y entraînions une fois, pour prendre nos repères, notamment sur le type de chaussures à porter. Je n’ai pas moi-même la réponse à cette question. Et je préférerais ne pas la découvrir le jour du match, mais la veille. Je pense que c’est la bonne décision pour disposer d’un peu plus d’informations avant la rencontre », a-t-il déclaré, cité par Bild.
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Les difficultés passées et la force mentale
Les précédents du Bayern sur les pelouses synthétiques sont une mise en garde pour l’effectif actuel. En 2006, le club avait affronté le Spartak Moscou sur un terrain similaire, lors d’un match qui avait rendu furieux son entraîneur de l’époque, Felix Magath. Après le nul 2:2 que son équipe n’avait pu faire mieux que décrocher en Russie, Magath avait qualifié les conditions de « distorsion de la compétition ». Kompany est déterminé à ce que ses joueurs ne s’en servent pas comme excuse si les choses tournent mal.
L’entraîneur exige de ses joueurs un état d’esprit combatif, quels que soient les facteurs extérieurs en Norvège. « Notre attitude est importante : qu’il y ait du vent, de la pluie ou du soleil, que ce soit en Amérique, en Caroline par 45 degrés, ou chez Viking par moins 5 degrés sur une pelouse synthétique, c’est la même chose pour moi. Je veux que nous soyons le Bayern partout, où que nous prenions l’avion ! », a affirmé Kompany.
Kimmich reste optimiste malgré le changement de surface
Pour de nombreux joueurs de l’effectif du Bayern, ce sera une première en compétition sur une surface non naturelle au niveau professionnel. Le milieu défensif Joshua Kimmich a reconnu que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas joué sur un tel terrain, qu’il avait surtout connu pendant ses années de formation. Il reste toutefois convaincu que les progrès technologiques permettent désormais d’y pratiquer un football de haut niveau.
« Honnêtement, cela fait longtemps que je n’ai pas joué sur une pelouse synthétique. C’est différent. Je pense que les terrains synthétiques ont évolué ces dernières années. Ils ne sont plus comme à l’époque de ma jeunesse, du moins je l’espère. À l’époque, les pelouses synthétiques étaient très rases, comme un terrain de hockey. Je vais donc attendre de voir ce qui nous attend. Mais je pars du principe qu’on peut aussi jouer du très bon football sur une pelouse synthétique », a déclaré Kimmich.
- AFP
Perturbations nocturnes à l’hôtel de l’équipe
La préparation a été perturbée pendant la nuit par des incidents indésirables, des supporters locaux ayant tenté de troubler le repos des joueurs. Selon Bild, des engins pyrotechniques auraient été allumés près de l’hôtel Radisson Blu Atlantic, où séjourne l’équipe. Le feu d’artifice aurait duré environ deux minutes aux premières heures de mardi matin. Les supporters de l’équipe à domicile recourent souvent à cette tactique pour fatiguer les équipes visiteuses avant de grands matches européens.
Ce n’est pas la première fois que le Bayern est confronté à de tels agissements : l’équipe a déjà dû faire face à des feux d’artifice similaires lors de précédents déplacements à Rotterdam. Le groupe doit désormais prouver qu’il peut surmonter à la fois une surface de jeu inhabituelle et une nuit de sommeil perturbée pour décrocher trois points cruciaux dans sa campagne européenne.
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