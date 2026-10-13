Kompany ne laisse rien au hasard alors que le Bayern se prépare à relever un défi inhabituel en Norvège. Le club allemand effectue habituellement sa dernière séance d’entraînement à Sabener Strase avant de s’envoler pour ses matches à l’extérieur, mais la pelouse synthétique de Stavanger l’a contraint à modifier ses habitudes. Pour permettre à ses joueurs de s’adapter pleinement au rebond du ballon et aux sensations sur cette surface, Kompany a prévu un vol tôt lundi afin qu’ils puissent s’entraîner sur le terrain où se jouera le match.

L’entraîneur belge a expliqué pourquoi ce changement était nécessaire, soulignant qu’il n’avait lui-même jamais joué sur une telle surface. « En 20 ans de carrière, je n’ai jamais joué sur une pelouse synthétique. Si les joueurs doivent le faire pour la première fois, il vaut peut-être mieux que nous nous y entraînions une fois, pour prendre nos repères, notamment sur le type de chaussures à porter. Je n’ai pas moi-même la réponse à cette question. Et je préférerais ne pas la découvrir le jour du match, mais la veille. Je pense que c’est la bonne décision pour disposer d’un peu plus d’informations avant la rencontre », a-t-il déclaré, cité par Bild.