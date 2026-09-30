Le moment fort est arrivé à la 81e minute de la rencontre. Alors que les hôtes se dirigeaient déjà tranquillement vers une large victoire, le banc croate a choisi d’effectuer un changement tardif en faisant entrer son légendaire meneur de jeu. Modric est entré sur la pelouse du Ramon Sanchez Pizjuan à la place de son coéquipier Peter Sucic. Lorsque le joueur de 41 ans a franchi la ligne de touche, le public de Séville a éclaté en une standing ovation générale et sincère pour la star adverse.

Le milieu de terrain vétéran a clairement été touché par l’incroyable accueil des supporters espagnols. Visiblement ému par ce grand geste, il s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude, déclarant simplement : « Merci beaucoup, Espagne. »