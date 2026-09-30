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Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

VIDÉO : Luka Modric reçoit une superbe ovation debout des supporters espagnols pendant le match de Ligue des nations

L. Modric
Espagne
Croatie
Espagne vs Croatie
UEFA Nations League A

Luka Modric a reçu un accueil formidable du public espagnol lors de son entrée en jeu pendant la récente défaite de la Croatie face à l’Espagne. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid a eu droit à une standing ovation à donner des frissons à Séville, ce qui a suscité une réaction émouvante du vétéran.

  • Un beau moment à Séville

    L’Espagne a décroché une large victoire 4-1 contre la Croatie, mais le résultat final est brièvement passé au second plan au profit d’un moment mémorable de respect sportif. Le public du Ramon Sanchez Pizjuan a tenu à rendre hommage à une icône visiteuse. Dans les dernières minutes du match, les supporters locaux se sont levés pour offrir un hommage poignant à Modric lors de son entrée en jeu.

  • Regardez l’extrait



  • Ovation debout pour une icône

    Le moment fort est arrivé à la 81e minute de la rencontre. Alors que les hôtes se dirigeaient déjà tranquillement vers une large victoire, le banc croate a choisi d’effectuer un changement tardif en faisant entrer son légendaire meneur de jeu. Modric est entré sur la pelouse du Ramon Sanchez Pizjuan à la place de son coéquipier Peter Sucic. Lorsque le joueur de 41 ans a franchi la ligne de touche, le public de Séville a éclaté en une standing ovation générale et sincère pour la star adverse.

    Le milieu de terrain vétéran a clairement été touché par l’incroyable accueil des supporters espagnols. Visiblement ému par ce grand geste, il s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude, déclarant simplement : « Merci beaucoup, Espagne. »

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  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Des statistiques incroyables et des liens avec l’Espagne

    Le lien de Modric avec le football espagnol est indéniable, ce qui a rendu l’accueil à Séville particulièrement poignant. La foule tenait à montrer toute son immense appréciation pour l’ancien milieu de Madrid, qui a dominé pendant de nombreuses années dans leur championnat national.

    Bien qu’il évolue désormais sous les couleurs de l’AC Milan, son héritage en Espagne reste clairement intact. Son apparition contre l’Espagne a également mis en lumière son incroyable longévité au plus haut niveau. À 41 ans, Modric affiche l’impressionnant total de 204 sélections et 30 buts avec la Croatie.

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