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VIDÉO : Luis Suárez renoue avec son passé : l'ancien buteur de Liverpool claque une sublime volée pour l'Inter Miami en MLS
Un Suárez en pleine forme scelle la victoire
Le légendaire attaquant uruguayen est peut-être en fin de carrière, mais sa capacité à réaliser des exploits spectaculaires reste intacte. Entré en jeu à la 75e minute, Suárez a doublé l'avance de Miami d'une volée du pied gauche qui a battu le gardien Rafael Cabral, déclenchant une explosion de joie parmi les supporters venus accompagner leur équipe. Ce but, son deuxième de la saison, a permis aux Herons de se mettre à l'abri lors d'une fin de match tendue à l'America First Field.
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De Paul ouvre le score pour Miami
Si Suárez a volé la vedette avec son but tardif, c’est son compatriote sud-américain De Paul qui a d’abord fait céder la défense acharnée du Real Salt Lake. À la 82^e minute, le milieu argentin a repris d’une frappe enroulée un corner court tiré par Telasco Segovia, logeant le ballon dans la lucarne droite et offrant aux visiteurs l’avantage qu’ils méritaient.
Marqués à seulement 1 minute et 54 secondes d’intervalle, ces deux buts constituent le doublé le plus rapide de l’histoire du club et ont brisé le moral d’une formation de Salt Lake longtemps dans le match. Grâce à ce succès, l’Inter Miami grimpe à la deuxième place de la Conférence Est et porte à huit son nombre de matchs sans défaite en saison régulière.
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Hoyos salue ce « golazo »
Au coup de sifflet final, Guillermo Hoyos, l’entraîneur par intérim de l’Inter Miami, a salué la contribution de son attaquant chevronné. « Je ne pense pas que ce soit simplement un but ; c'était un "golazo" », a déclaré Hoyos, cité par ESPN. « Quand on a des joueurs de ce calibre, il est tout à fait naturel qu'ils puissent se sentir frustrés lorsqu'ils se retrouvent sur le banc. Mais ici, il n'y avait pas la moindre trace de ce genre d'attitude. »
L’Inter Miami doit rapidement se remettre en selle, puisqu’il accueillera le New England Revolution au Nu Stadium ce week-end. Actuellement à seulement un point du leader de la Conférence Est, Nashville, les Herons chercheront à prolonger leur série de huit matchs sans défaite et à maintenir leur dynamique sous la houlette de Hoyos.