VIDÉO : Luis Suárez renoue avec son passé : l'ancien buteur de Liverpool claque une sublime volée pour l'Inter Miami en MLS

Si Suárez a volé la vedette avec son but tardif, c’est son compatriote sud-américain De Paul qui a d’abord fait céder la défense acharnée du Real Salt Lake. À la 82^e minute, le milieu argentin a repris d’une frappe enroulée un corner court tiré par Telasco Segovia, logeant le ballon dans la lucarne droite et offrant aux visiteurs l’avantage qu’ils méritaient.

Marqués à seulement 1 minute et 54 secondes d’intervalle, ces deux buts constituent le doublé le plus rapide de l’histoire du club et ont brisé le moral d’une formation de Salt Lake longtemps dans le match. Grâce à ce succès, l’Inter Miami grimpe à la deuxième place de la Conférence Est et porte à huit son nombre de matchs sans défaite en saison régulière.



