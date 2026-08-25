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Traduit par

Vidéo : libéré du poids de Ronaldo, Al-Nassr défie la logique et bat Al-Ittifaq grâce à une remontada folle

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Sadio Mané
A. Al Amri
Arabie saoudite
Portugal
Sénégal

Le Real Madrid revient avec un caractère de champion

Al-Nassr a renversé son retard de deux buts face à son hôte Al-Ettifaq pour s'imposer dans un match palpitant sur le score de 3-2, après avoir évolué à dix depuis la 12e minute, dans une rencontre dramatique comptant pour la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Nassr a subi un test difficile après l'expulsion de son gardien Bento, mais l'équipe s'est ressaisie en seconde période et a réalisé une remontada historique, échappant ainsi au piège tendu par son gardien pour repartir avec les trois points.

  • Bento laisse Al-Nassr dans l'embarras

    Al-Nassr a entamé la rencontre par des tentatives offensives, mais Al-Ettifaq s'est montré le plus dangereux à certains moments, avant que les Nassris ne subissent un coup dur à la 12e minute. Bento est sorti de sa surface et a fauché Moussa Dembélé, ce qui a valu au gardien d'Al-Nassr un carton rouge direct de la part de l'arbitre.

    Al-Nassr a été contraint de procéder à un changement forcé, le jeune gardien Abdulrahman Al-Otaibi entrant à la place d'Angelo pour protéger les buts de son équipe dans un test difficile et précoce.

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  • Douda et Medran doublent le choc

    Al-Ettifaq a profité de la supériorité numérique et a commencé à multiplier ses tentatives, jusqu'à réussir à ouvrir le score à la 31e minute. Le ballon est parvenu à Duda aux abords de la surface de réparation, qui l'a frappé vers la lucarne, pour venir se loger dans les filets d'Al-Nassr.

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    Et avant la fin de la première mi-temps, plus précisément à la 45e+3 minute, Álvaro Medrán a doublé l'avance d'Al-Ettifaq d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, profitant d'une passe de Yasser Al-Shamrani, permettant aux locaux d'achever la première période avec une avance de 2-0.

  • La sortie de Ronaldo : Mané et Al-Amri parachèvent la remontada

    Al-Nassr a abordé la seconde période à la recherche du retour au score, procédant à un changement avec l'entrée d'Abdullah Al-Khaibari à la place de Cristiano Ronaldo.

    Iñigo Martínez a bien failli réduire l'écart à la 53e minute, mais son tir s'est écrasé sur le poteau, avant que le gardien d'Al-Ettifaq ne repousse une tentative de João Félix.

    À la 74e minute, Félix a adressé une passe en profondeur à Sadio Mané ; l'attaquant sénégalais s'est engouffré dans la surface et a frappé du pied droit dans le coin droit, réduisant l'écart et relançant Al-Nassr dans le match.

    L'égalisation n'a pas tardé : Félix a tiré un corner à la 77e minute, repris de près par Abdulelah Al-Amri qui l'a logé au fond des filets, portant le score à 2-2.

    Al-Nassr a maintenu sa pression, et le gardien d'Al-Ettifaq a détourné une frappe de Mané à la 82e minute, avant que Al-Alami ne soit signalé deux fois en position de hors-jeu aux 89e et 90e minutes.

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    À la 90e minute, Sami Al-Najei a mené un contre rapide et a servi Mané, qui a inscrit le troisième but d'une frappe depuis le centre de la surface.

    Grâce à ce résultat, Al-Nassr a pu récolter son neuvième point et prend provisoirement la tête de la compétition, tandis qu'Al-Ettifaq reste bloqué à six points et occupe la sixième place.

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