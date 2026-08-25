Al-Nassr a abordé la seconde période à la recherche du retour au score, procédant à un changement avec l'entrée d'Abdullah Al-Khaibari à la place de Cristiano Ronaldo.

Iñigo Martínez a bien failli réduire l'écart à la 53e minute, mais son tir s'est écrasé sur le poteau, avant que le gardien d'Al-Ettifaq ne repousse une tentative de João Félix.

À la 74e minute, Félix a adressé une passe en profondeur à Sadio Mané ; l'attaquant sénégalais s'est engouffré dans la surface et a frappé du pied droit dans le coin droit, réduisant l'écart et relançant Al-Nassr dans le match.

L'égalisation n'a pas tardé : Félix a tiré un corner à la 77e minute, repris de près par Abdulelah Al-Amri qui l'a logé au fond des filets, portant le score à 2-2.

Al-Nassr a maintenu sa pression, et le gardien d'Al-Ettifaq a détourné une frappe de Mané à la 82e minute, avant que Al-Alami ne soit signalé deux fois en position de hors-jeu aux 89e et 90e minutes.

À la 90e minute, Sami Al-Najei a mené un contre rapide et a servi Mané, qui a inscrit le troisième but d'une frappe depuis le centre de la surface.

Grâce à ce résultat, Al-Nassr a pu récolter son neuvième point et prend provisoirement la tête de la compétition, tandis qu'Al-Ettifaq reste bloqué à six points et occupe la sixième place.