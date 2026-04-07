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FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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Vidéo : les gifles de Saint-Germain et l'incident avec Xavi... Le coup de sifflet du match « Barcelone-Atlético » met le feu aux poudres

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Le pessimisme plane sur le match tant attendu

L'Atlético de Madrid et Barcelone s'affronteront à nouveau mercredi soir, quatre jours seulement après leur rencontre de Liga disputée samedi au stade Metropolitano, où le vétéran Robert Lewandowski a offert la victoire aux Catalans sur le score de 2-1 à la 87e minute.

L'équipe de l'entraîneur Hansi Flick a réussi à remporter les trois points, mais le match a été éclipsé par la polémique arbitrale.

La confrontation entre les deux équipes s'annonce tendue après les événements de samedi, d'autant plus que l'UEFA a désigné un arbitre qui ne fait pas l'unanimité auprès des supporters des deux équipes.

  • Pas de victoire... Des résultats peu encourageants sous la houlette de Kovač

    L'UEFA a désigné l'arbitre roumain István Kovács pour diriger le prochain match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid, comptant pour le quart de finale aller de la Ligue des champions.

    Les supporters de l'Atlético de Madrid gardent un mauvais souvenir de l'arbitre roumain depuis l'été dernier, lorsqu'il avait arbitré le match de l'équipe espagnole contre le Paris Saint-Germain, remporté 4-0 par l'équipe de l'entraîneur Enrique lors de la Coupe du monde des clubs 2025.

    À l'issue de cette rencontre, Kovács avait été la cible de critiques de la part des supporters, de l'entraîneur des Rojiblancos Diego Simeone et du capitaine de l'équipe, Koke.

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    Les joueurs avaient protesté contre ce qu'ils considéraient comme une omission de l'arbitre concernant l'expulsion de Nuno Mendes en première mi-temps, après qu'il eut fait tomber Giuliano Simeone alors que celui-ci était seul face au gardien, puis l'expulsion de Lenglet en deuxième mi-temps, selon le journal El Desmarque, qui a indiqué que l'arbitre roumain avait attisé la polémique en annulant un but de Giuliano Alvarez (57e), après une consultation de la vidéo qui a signalé à l'arbitre une faute antérieure sur Koke lors de l'action menant au but.

    De plus, le bilan de l'Atlético de Madrid sous la direction d'Stefan Kovács n'inspire guère d'optimisme aux Madrilènes ; l'arbitre roumain a en effet arbitré cinq de leurs matchs, dont aucun n'a été remporté : quatre défaites et un match nul.

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  • Pas de doute… « C'était une catastrophe » !

    La situation de Barcelone n'est guère différente avec cet arbitre roumain ; bien qu'il n'ait arbitré que deux de leurs matchs, le Barça n'a pas non plus remporté de victoire en sa présence : un match nul et une défaite.

    C'est précisément la dernière défaite de Barcelone sous la houlette de Kovac qui a déclenché une vague de protestations. Ironie du sort, elle a également eu lieu face au Paris Saint-Germain au Camp Nou, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

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    Lors de ce match (avril 2024), Barcelone s'était plaint de l'expulsion de Ronald Araujo et d'un penalty sifflé suite à une faute de Cancelo sur Dembélé. Xavi Hernández avait fini par être expulsé après avoir contesté les décisions de l'arbitre.

    Xavi avait alors déclaré : « J'ai dit à l'arbitre qu'il avait été très mauvais, que c'était une catastrophe. C'est triste que notre parcours en Ligue des champions se termine à cause d'une erreur d'arbitrage. »