Vidéo : les gifles de Saint-Germain et l'incident avec Xavi... Le coup de sifflet du match « Barcelone-Atlético » met le feu aux poudres

L'UEFA a désigné l'arbitre roumain István Kovács pour diriger le prochain match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid, comptant pour le quart de finale aller de la Ligue des champions.

Les supporters de l'Atlético de Madrid gardent un mauvais souvenir de l'arbitre roumain depuis l'été dernier, lorsqu'il avait arbitré le match de l'équipe espagnole contre le Paris Saint-Germain, remporté 4-0 par l'équipe de l'entraîneur Enrique lors de la Coupe du monde des clubs 2025.

À l'issue de cette rencontre, Kovács avait été la cible de critiques de la part des supporters, de l'entraîneur des Rojiblancos Diego Simeone et du capitaine de l'équipe, Koke.

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Les joueurs avaient protesté contre ce qu'ils considéraient comme une omission de l'arbitre concernant l'expulsion de Nuno Mendes en première mi-temps, après qu'il eut fait tomber Giuliano Simeone alors que celui-ci était seul face au gardien, puis l'expulsion de Lenglet en deuxième mi-temps, selon le journal El Desmarque, qui a indiqué que l'arbitre roumain avait attisé la polémique en annulant un but de Giuliano Alvarez (57e), après une consultation de la vidéo qui a signalé à l'arbitre une faute antérieure sur Koke lors de l'action menant au but.

De plus, le bilan de l'Atlético de Madrid sous la direction d'Stefan Kovács n'inspire guère d'optimisme aux Madrilènes ; l'arbitre roumain a en effet arbitré cinq de leurs matchs, dont aucun n'a été remporté : quatre défaites et un match nul.