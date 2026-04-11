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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Vidéo : Le FC Barcelone a dominé l'Espanyol et prend son envol au classement devant le Real Madrid

FC Barcelone vs Espanyol
FC Barcelone
Espanyol
LaLiga
Real Madrid
L. Yamal
F. Torres
Espagne

Barcelone a rempli sa mission face à l’Espanyol et se tourne désormais vers le choc contre l’Atlético.

Le FC Barcelone a creusé l'écart avec son plus proche poursuivant, le Real Madrid, après sa large victoire 4-1 face à son voisin l'Espanyol, au Camp Nou, lors de la 31e journée de la Liga.

Les Blaugranas n’ont laissé aucun répit à leurs voisins et ont ouvert le score dès la 9e minute par l’intermédiaire de Ferran Torres.

Il a doublé la mise à la 25^e minute.

L’Espanyol a réduit l’écart en inscrivant son unique but à la 56^e minute par Paul Lozano.

Lamine Yamal a inscrit le troisième but catalan à la 87^e minute, avant que Marcus Rashford ne clôture le score à la 89^e.

Le Barça totalise désormais 79 points en tête du classement, avec neuf unités d’avance sur son dauphin, le Real Madrid.

L'Espanyol, lui, reste bloqué à 38 points, en dixième position de la Liga.

  • Yamal éclabousse de son talent, et Torres met fin à sa période de disette.

    Barcelone a immédiatement mis la pression et a rapidement ouvert le score par Ferran Torres, auteur d’une tête précise sur un corner tiré par Lamine Yamal.

    Bien servi par une passe décisive de Yamal, l’attaquant a ensuite doublé la marque d’une nouvelle tête.

    L’attaquant, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 31 janvier, a ainsi retrouvé son instinct de buteur.

    Yamal a ensuite tenté sa chance sur coup franc, enroulant parfaitement son ballon, mais celui-ci a frôlé la lucarne avant de terminer juste au-dessus de la barre à la 30^e minute.

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  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    L’empreinte de De Jong et Rashford

    À la 40e minute, Éric García a décoché un tir puissant depuis l'entrée de la surface de réparation, mais le gardien Marko Dmitrović l'a repoussé avec brio. 

    Les deux formations ont ensuite multiplié les incursions offensives en seconde période, jusqu’à ce que Paul Lozano ouvre finalement le score pour l’Espanyol à la 56^e minute.

    À la 84^e minute, Hans Flick a lancé Frenkie de Jong en remplacement de Ferran López.

    Trois minutes plus tard, Yamal doublait la mise d’une frappe précise, suite à une passe décisive du remplaçant Casado, alors que le gardien catalan était sorti de sa surface.

    Entré à la 64e, Rashford a conclu le festival en transformant, à la 89e, une offrande du Néerlandais.