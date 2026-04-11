Vidéo : Le FC Barcelone a dominé l'Espanyol et prend son envol au classement devant le Real Madrid

Le FC Barcelone a creusé l'écart avec son plus proche poursuivant, le Real Madrid, après sa large victoire 4-1 face à son voisin l'Espanyol, au Camp Nou, lors de la 31e journée de la Liga.

Les Blaugranas n’ont laissé aucun répit à leurs voisins et ont ouvert le score dès la 9e minute par l’intermédiaire de Ferran Torres.

Il a doublé la mise à la 25^e minute.

L’Espanyol a réduit l’écart en inscrivant son unique but à la 56^e minute par Paul Lozano.

Lamine Yamal a inscrit le troisième but catalan à la 87^e minute, avant que Marcus Rashford ne clôture le score à la 89^e.

Le Barça totalise désormais 79 points en tête du classement, avec neuf unités d’avance sur son dauphin, le Real Madrid.

L'Espanyol, lui, reste bloqué à 38 points, en dixième position de la Liga.